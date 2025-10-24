Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Με ένα βίντεο στο TikTok ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, περιγράφει «τη δραματική αύξηση του κόστους διαβίωσης την τελευταία τετραετία, καθώς η σωρευτική ακρίβεια στα τρόφιμα αγγίζει το 30%, οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα ενοίκια κινούνται σταθερά ανοδικά και η αγοραστική δύναμη των πολιτών καταβαραθρώνεται».

«Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ», σημειώνει ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με:

«- Μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής

- Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού & της ΔΙΜΕΑ

- Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή

- Ενίσχυση ελέγχων και πρόστιμα για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές».

«Το #ΠΑΣΟΚ προτείνει λύσεις – για μια Ελλάδα για όλους», καταλήγει το μήνυμα.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7564732840399637782?_r=1&_t=ZN-90oYbDcXnks}