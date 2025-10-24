Σε γραμμή διάσπασης ο Πολάκης.

Ξεκαθάρισε ο Σωκράτης Φάμελλος τη στάση που θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και εφόσον ο Α. Τσίπρας προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος ή στην ανάληψη οποιασδήποτε άλλης πολιτικής πρωτοβουλίας με ορίζοντα τις ερχόμενες εθνικές κάλπες. Πλέον δεν είναι ερώτημα τι θα πράξουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που ο πρώην Πρωθυπουργός ηγηθεί μιας νέας προσπάθειας για την ανατροπή του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς το συμπέρασμα από τη διαδικασία της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας είναι ότι ο Σωκράτης Φάμελλος «άνοιξε παράθυρο» μέχρι και για εκλογική συνεργασία.

Αναλυτικότερα, όπως μετέδωσε πρώτο το dnews, ο Σωκράτης Φάμελλος τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας ότι όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει εχθρική στάση απέναντι στον πρώην Πρόεδρο, αλλά και ότι αναγνωρίζουν την ανάγκη για ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο, με ορίζοντα τις εκλογές. Αφήνοντας στην άκρη όσα κατά καιρούς είχαν διατυπωθεί περί παράλληλων διαδρομών ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά την εισήγησή του, αναγνώρισε ότι η παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού δημιουργεί νέα δεδομένα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Άλλωστε, αυτή είναι και η πολιτική εικόνα που καταγράφεται δημοσκοπικά, καθώς η δυναμική των κινήσεων και των μηνυμάτων που στέλνουν οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα δημιουργούν μια εκλογική περιφέρεια που αγγίζει ποσοστά από το 20% έως το 24%.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις του Θανάση Θεοχαρόπουλου, του Στέργιου Καλπάκη, της Όλγας Γεροβασίλη, του Γιάννη Ραγκούση, αλλά και των περισσότερων στελεχών που συμφώνησαν με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Ο κ. Θεοχαρόπουλος φαίνεται να ισχυρίστηκε πως στόχος συνεχίζει να είναι η κυβερνώσα προοπτική και πως, για αυτόν τον λόγο, αρκετοί στον ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν από την αρχή για την ανάγκη ενός ψηφοδελτίου. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επέμεινε στην ανάγκη ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, καθότι έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα, ενώ φαίνεται να ανέφερε με έμφαση ότι οι σχέσεις με τον πρώην Πρωθυπουργό δεν πρέπει να είναι αντιπαραθετικές.

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με την εισήγηση, ενώ φαίνεται να ανέφερε με έμφαση ότι η πολιτική γραμμή που έλεγε «όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα», αλλά προωθούσε παράλληλες πορείες με στόχο τελικά τη σύγκλιση, κατάφερε να συγκρατήσει τις δυνάμεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ που κοίταζαν προς τον Αλέξη Τσίπρα και οι οποίες ήταν η πλειοψηφία στο κόμμα. Μάλιστα, κόντρα στον Παύλο Πολάκη, φαίνεται να ανέφερε ότι, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε γραμμή υψηλών τόνων, θα υπήρχαν τα αντίθετα αποτελέσματα.

Από την πλευρά της, η Όλγα Γεροβασίλη δήλωσε ότι τάσσεται σταθερά υπέρ των συνεργασιών και ότι απαιτούνται συγκλίσεις στο πεδίο κοινών αρχών και αξιών, με επίγνωση και ειλικρίνεια. Μάλιστα, η κ. Γεροβασίλη πήγε και ένα βήμα παρακάτω, εξηγώντας ότι διαχρονικά η αριστερά εξελίσσεται και αλλάζει μορφή, με πολλά «μπρος και πίσω», αλλά ξεκαθάρισε ότι «με τις διασπάσεις τελειώσαμε εδώ και μήνες».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ραγκούσης φαίνεται να ξεκαθάρισε ότι δεν θα ψήφιζε μια απόφαση που δεν θα αναγνώριζε τα νέα πολιτικά δεδομένα, ενώ ζήτησε να συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή, ώστε να επικυρωθεί και σε αυτό το πανελλαδικό όργανο η προωθητική απόφαση που έλαβε η Πολιτική Γραμματεία υπέρ του Αλέξη Τσίπρα.

Την πλήρη αντίθεσή του στην προοπτική εκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα επανέλαβε στη σημερινή Πολιτική Γραμματεία ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος, μετά από παρέμβασή του, προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου. Ειδικότερα, ο Βουλευτής Χανίων επαναδιατύπωσε τη θέση του ότι η κίνηση του Α. Τσίπρα συνιστά διασπαστική ενέργεια, με τον Πρόεδρο του κόμματος να του απαντά ότι «είμαι κάθετα αντίθετος. Δεν είναι διάσπαση». Πλέον είναι ερώτημα τι θα κάνει ο Παύλος Πολάκης, αν σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ μετακινηθεί προς τον Αλέξη Τσίπρα, αν και εφόσον εκείνος προχωρήσει σε κίνηση με ορίζοντα τις εκλογές.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Παύλος Πολάκης καταψήφισε την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, που αφήνει ανοιχτό παράθυρο πολιτικής αλλά και εκλογικής συνεργασίας, ενώ τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν και ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, καθώς και ο κ. Παναγιωτόπουλος.