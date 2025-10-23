Πώς βλέπουν οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση τα πιθανά κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά.

Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, η απαγόρευση των διαμαρτυριών στον Άγνωστο Στρατιώτη διχάζει τους πολίτες, ενώ η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 13 ποσοστιαίες μονάδες στην πρόθεση ψήφου νέας δημοσκόπησης της Pulse.

Επιπλέον, η μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ περιλαμβάνει την άποψη για το ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Σταθερή στο 24% εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, που έχει προβάδισμα 13 ποσοστιαίων μονάδων. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 11%, χάνοντας 0,5% από τον Σεπτέμβριο, ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Ελληνική Λύση, που ανεβαίνει στο 8%.

Ίδιο ποσοστό συγκεντρώνουν η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ, από 7,5%, που είναι μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ (5,5%) και τη Φωνή Λογικής (3,5%), ενώ η «γκρίζα ζώνη» διαμορφώνεται στο 17,5%.

Η δημοσκόπηση περιελάμβανε και σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, στο οποίο η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29% και προβάδισμα 15,5 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει το 13,5%.

Η Ελληνική Λύση είναι στο 10%, ενώ από 9,5% συγκεντρώνουν η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ. Ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ (6,5%), η Φωνή Λογικής (4%) και το ΜέΡΑ25 (3%).

Άγνωστος Στρατιώτης και ακρίβεια

Μοιρασμένες είναι οι απαντήσεις για την τροπολογία σχετικά με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Το 46% συμφωνεί (30% σίγουρα, 16% μάλλον) και το 44% διαφωνεί (28% σίγουρα, 16% μάλλον).

Η ακρίβεια αναδεικνύεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση το μεγαλύτερο πρόβλημα. «Το πιο σημαντικό» απαντά το 47% και «ένα από τα σημαντικά», λέει το 37%. To 92% των ερωτηθέντων ηλικίας 30-44 ετών θεωρεί την ακρίβεια σημαντικό πρόβλημα.

Πώς βλέπουν τα ενδεχόμενα νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Σε ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 34% απαντούν αρνητικά, το 26% αδιάφορα, το 12% ουδέτερα, το 11% θετικά και το 9% με ενδιαφέρον.

Το 27% των Κεντροαριστερών απαντούν ότι θα αντιμετώπιζαν θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο και το 17% με ενδιαφέρον. Το 19% των Αριστερών λένε θετικά και το 20% με ενδιαφέρον.

Στην ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, το 33% λένε αρνητικά, το 32% αδιάφορα, το 16% ουδέτερα, το 7% με ενδιαφέρον και το 5% θετικά.

Από τους Δεξιούς, το 9% λένε ότι θα το αντιμετώπιζαν θετικά και το 17% με ενδιαφέρον. Στην Κεντροδεξιά, το 6% λένε θετικά και το 8% με ενδιαφέρον.

Τέλος, για τις προϋποθέσεις που ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, το 49% λένε ότι είναι επαρκής πρώτη κίνηση που θα πρέπει να συνοδευτεί και από άλλα βήματα. Το 20% εκτιμούν ότι είναι ανεπαρκής κίνηση και το 11% τη χαρακτηρίζει επαρκή.

Η δημοσκόπηση της Pulse

