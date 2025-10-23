Ολοκληρώθηκε η 9ωρη κατάθεση της Τυχεροπούλου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το περιστατικό με το τηλεφώνημα που δέχτηκε στο σπίτι της από τον Γιώργο Ξυλούρη περιέγραψε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μόλις ολοκληρώθηκε η 9ωρη κατάθεση της στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Τυχεροπούλου ανέφερε πως όταν κάλεσε ο επονομαζόμενος «Φραπές» στο σπίτι της, το τηλέφωνο το σήκωσε ένα από τα παιδιά της. Όπως είπε, στο παιδί της δεν ανέφερε κάτι άσχημο, απλά την ζήτησε. Όταν έπιασε η ίδια το ακουστικό στα χέρια της, κατάλαβε ότι είναι ο ίδιος και όταν ρωτήθηκε αν την απείλησε, απάντησε καταφατικά, προσθέτοντας πως δεν θέλει να πει περισσότερα.

Νωρίτερα είχε καταθέσει, μετά από ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη, πως ο ίδιος ζητούσε να αποδεσμευτούν και να πληρωθούν ΑΦΜ, φτάνοντας στο σημείο να βρει το σταθερό της, να καλέσει στο σπίτι και να μιλήσει με τα παιδιά της.

Καταγγελίες - σοκ από την Τυχεροπούλου στην εξεταστική

Ένα κλίμα φόβου, εκφοβισμού και στοχοποίησης όσων επιχείρησαν να αναδείξουν υποθέσεις διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιέγραψε η πρώην προϊσταμένη της διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου, καταθέτοντας ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο με τα «μαϊμού» βοσκοτόπια και τις παράνομες επιδοτήσεις.

«Κάποιοι θέλησαν να με κάνουν να σωπάσω εξαπολύοντας λάσπη για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα», είπε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας ότι είχε στοχοποιηθεί από τον πρώην πρόεδρο Κυριάκο Μπαμπασίδη και από τον Γιώργο Ξυλούρη γνωστό και ως «Φραπέ», οι οποίοι όπως είπε «διέχεαν τον φόβο στον οργανισμό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως κατέθεσε μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Ξυλούρης «είχε φτάσει στο σημείο να βρει και το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού μου, να καλέσει και να μιλήσει με τα παιδιά μου».

Η πρώην προϊσταμένη περιέγραψε πως δέχθηκε αφόρητες πιέσεις τον Ιούνιο του 2023 σχετικά με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, την περίοδο που - όπως είπε - ο Ξυλούρης «είχε αρχίσει να επισκέπτεται συχνά τον οργανισμό και κατονόμασε τον Κυριάκο Μπαμπασίδη, ως τον άνθρωπο που ενορχήστρωσε την προσπάθεια να πραγματοποιηθεί η πληρωμή πέντε δεσμευμένων ΑΦΜ που αφορούσαν τον Ξυλούρη και συγγενικά του πρόσωπα.

Η κ. Τυχεροπούλου αποκάλυψε ότι είχε συντάξει υπηρεσιακό σημείωμα όπου επισήμαινε ότι τα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη είχαν ευρήματα και ορθώς είχαν δεσμευθεί. «Έπρεπε να το καταπιώ αυτό το σημείωμα για να πληρωθεί ο Ξυλούρης. Ο Μπαμπασίδης παρέπεμπε σε εμένα τον Ξυλούρη, ο οποίος με έπαιρνε τηλέφωνο και με πίεζε να το αποσύρω. Τελικά πληρώθηκαν τα ΑΦΜ μόνο με ζωικό κεφάλαιο», κατέθεσε.

Τα ευρήματα από τους ελέγχους στα ΑΦΜ Ξυλούρη

Η ίδια αποκάλυψε τα ευρήματα του ειδικού ελέγχου στα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου:

Η Αικατερίνη Ξυλούρη δήλωσε τρία αγροτεμάχια στη Χίο, εκ των οποίων δύο ως ελαιώνες, παρότι - όπως προκύπτει από την αυτοψία - τέτοια καλλιέργεια δεν υπάρχει.

Επιπλέον, δήλωσε ένα αγροτεμάχιο με ζωοτροφές, ενώ στην πραγματικότητα στο σημείο υπάρχει αμπέλι

Η κ. Καλλέργη φέρεται να δήλωσε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην Πάρο, το οποίο όμως ανήκει σε δασική έκταση και επομένως δεν είναι επιλέξιμο για ενίσχυση.

Ο Βασίλης Ξυλούρης δήλωσε δύο αγροτεμάχια στην Πάρο, συνολικής έκτασης 310 στρεμμάτων, ως αγραναπαύσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον έλεγχο, πρόκειται για δασικές εκτάσεις

Ο κ. Κουζουκάκης δήλωσε επίσης αγροτεμάχια στην Πάρο ως αγραναπαύσεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι παραμένουν ακαλλιέργητα

Η Σοφία Χρυσού εμφανίζεται να έχει ενοικιάσει αγροτεμάχιο με εκμισθωτή τον κ. Κόκκινο το 2022 ενώ το 2023 άλλαξε χέρια, προκαλώντας ερωτήματα για τη νομιμότητα των δηλώσεων.

Η κ. Τυχεροπούλου, υποστήριξε πως ο Μπαμπασίδης «δεν είχε διάθεση ούτε να την βλέπει ούτε να την ακούει» και πως παρενέβη για να αποτραπεί η επικοινωνία της με το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά και η κατάθεσή της στην Οικονομική Εισαγγελία.

«Δεν ήθελε να με ξέρει ο Αυγενάκης»

Η πρώην προϊσταμένη σημειώνει ότι οι πιέσεις για να πληρωθούν δεσμευμένα ΑΦΜ αυξήθηκαν όταν ανέλαβε υπουργός ο Λευτέρης Αυγενάκης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο τελευταίος γνώριζε για τις καταγγελίες. Όπως κατέθεσε χαρακτηριστικά: «Ο Αυγενάκης τα ήξερε. Μία φορά τον είχα δει όταν ανέλαβε μαζί με τη διοίκηση. Είπε ότι δεν με ξέρει και ούτε θέλει να με μάθει».

«Οι επισκέψεις του Ξυλούρη πύκνωσαν με την ανάληψη των καθηκόντων του Αυγενάκη», κατέθεσε σε άλλο σημείο. Για τη σχέση της με άλλους υπουργούς, αναγνώρισε στον Γιώργο Γεωργαντά απόπειρα «κάθαρσης» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα ανέφερε ότι «ο Τσιάρας μου είχε πει: “εάν υπογράψω την απόσπασή σας, είναι σαν να δικαιώνεστε”. Ενώ τον κύριο Βορίδη δεν τον είχα ενημερώσει, δεν είχαμε συνεργαστεί».

Η ίδια κάνει λόγο για ένα περιβάλλον όπου «όποιος αντιδρούσε, στιγματιζόταν ως τρελός ή εμμονικός», σημειώνοντας ότι «ήταν το μαύρο πρόβατο του οργανισμού». Παράλληλα, καταγγέλλει πως υπήρξαν περιπτώσεις παραποίησης εγγράφων και αλλοίωσης ελέγχων μέσα στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να έχει η ίδια δικαίωμα παρέμβασης.

Στην ίδια κατάθεση, η πρώην προϊσταμένη περιέγραψε και περιστατικό παραβίασης του προσωπικού της ερμαρίου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, «με κλειδαρά και δικαστικό επιμελητή». Δήλωσε ότι δεν αναγνώρισε το περιεχόμενο που περιγράφεται στην επίσημη έκθεση, αφήνοντας υπονοούμενα ότι φυτεύτηκαν έγγραφα ή αφαιρέθηκαν κρίσιμα στοιχεία: «Δεν αναγνωρίζω το περιεχόμενο του ντουλαπιού μου. Ο φάκελος που έφερε τον τίτλο “Ευρωπαϊκή Εισαγγελία” δεν περιείχε τα έγγραφα που είχα τοποθετήσει εκεί».

Κλείνοντας την κατάθεσή της, η Τυχεροπούλου επισήμανε ότι όσα βίωσε δεν αφορούν μόνο προσωπικές διαφορές, αλλά ένα ευρύτερο σύστημα εξουσίας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Το σύστημα είναι πανίσχυρο και μπορεί να διαχέει φόβο. Οι διάλογοι Μπαμπασίδη και Ξυλούρη μέσα στη δικογραφία το επιβεβαιώνουν», είπε χαρακτηριστικά.