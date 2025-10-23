Στην εισήγησή του ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει λόγο για την ανάγκη ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.

Σε πολύ θετική γραμμή είναι η εισήγηση που κάνει ο Σωκράτης Φάμελλος στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα κυοφορούμενα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος.

Με βάση την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον αναγνωρίζει τα νέα πολιτικά δεδομένα που γεννιούνται μετά τις αποφάσεις που έλαβε ο Αλέξης Τσίπρας, πιστώνει στον πρώην Πρόεδρο του κόμματος ότι επί της δικής του θητείας μεγάλωσε σε πολιτική δύναμη και μέγεθος ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκαθαρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει εχθρική στάση απέναντί του.

«Σε αυτό το περιβάλλον, η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει. Με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση. Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική», αναφέρει χαρακτηριστικά ένα κρίσιμο σημείο από την εισήγηση που έχουν στα χέρια τους μέλη της Π.Γ.

Όμως, το πιο κρίσιμο είναι το σημείο που η εισήγηση κάνει λόγο για την ανάγκη ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, με στόχο την εκλογική νίκη στις επόμενες εκλογές. Με αυτήν τη διατύπωση ο Σωκράτης Φάμελλος φαίνεται ότι αφήνει ανοιχτά όλα τα σενάρια για μετέπειτα συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κλείνει οριστικά την πόρτα στον Παύλο Πολάκη.

Ακολουθεί το χαρακτηριστικό απόσπασμα της εισήγησης: «Στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαίο οι πολίτες να έχουν ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη ΝΔ. Σε αυτήν τη μεγάλη υπόθεση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είναι και οφείλει να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης. Στη Βουλή, στην αυτοδιοίκηση, στους μαζικούς χώρους, στις τοπικές κοινωνίες, στα κινήματα».