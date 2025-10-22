Τίποτα δεν τελείωσε σήμερα. Η ποινικοποίηση της πολιτικής διαμαρτυρίας θα ακυρωθεί από τους ίδιους τους πολίτες που θα σταθούν εκεί, αναφέριε ο Αλέξης Χαρίτσης για την τροπολογία Μητσοτάκη που ψηφίστηκ την Τετάρτη.

«Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε σήμερα το απόγευμα την τροπολογία Μητσοτάκη. Ψήφισε την απαγόρευση της διαμαρτυρίας έξω από την Βουλή των Ελλήνων» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημειώνει πως η Νέα Δημοκρατία «δεν ψήφισε την προστασία ενός μνημείου. Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ήταν η δικαιολογία που επινόησε ο κ. Μητσοτάκης. Ψήφισε την εκδίκηση της αξιοπρέπειας. Παραδέχθηκε τον φόβο των κυβερνώντων απέναντι στην κοινωνία. Φόβο απέναντι σε έναν πατέρα που στάθηκε όρθιος ζητώντας δικαιοσύνη για το παιδί του, για τα παιδιά των Τεμπών».

Σημειώνει πως «η τροπολογία πέρασε» και επισημαίνει ωστόσο τις ατομικές ευθύνες όσων την ψήφισαν. «Επειδή μάλιστα η ψηφοφορία ήταν ονομαστική, κάθε ένας και κάθε μία από τους 159 που ψήφισαν «ναι», φέρει τη δική του ιστορική ευθύνη για αυτή την ντροπιαστική για τη Δημοκρατία μας εξέλιξη».

Προειδοποιεί ωστόσο πως «πέρασε, αλλά δεν θα εφαρμοστεί. Η απαγόρευση των συναθροίσεων μπροστά στη Βουλή - στον πιο ιστορικό και συμβολικό δημόσιο, πολιτικό χώρο της χώρας - είναι αντισυνταγματική, αντιδημοκρατική και θα καταστεί ανεφάρμοστη. Κανένας νόμος δεν μπορεί να καταργήσει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Ο δημόσιος χώρος ανήκει στους πολίτες. Τίποτα δεν τελείωσε σήμερα. Η ποινικοποίηση της πολιτικής διαμαρτυρίας θα ακυρωθεί από τους ίδιους τους πολίτες που θα σταθούν εκεί».

