Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε να αρθεί η ασυλία της, λέγοντας πως «δεν καταδέχομαι να ζητήσω να μην αρθεί η ασυλία μου και να βρεθώ έτσι σε άλλη θέση από τους αγρότες που στοχοποιούνται».

«Όχι» στην άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη συμμετοχή της στα αγροτικά μπλόκα της Καρδίτσας τον περασμένο Ιανουάριο, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής, με 254 βουλευτές να καταψηφίζουν και 26 μα υπερψηφίζουν.

Η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στην Ολομέλεια για το εισαγγελικό αίτημα που αφορά το αδίκημα της παρακώλυση της συγκοινωνία έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη» και στοχοποίησή της επειδή όπως είπε «βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγροτικών κινητοποιήσεων».

«Οι δημοκρατικές κατακτήσεις δεν ήρθαν ούτε με υποταγή, ούτε με υπακοή, ούτε με υποκλίσεις και κυβιστήσεις αλλά με αγώνα και πολλές φορές με αίμα για να κατακτηθούν ιερά δημοκρατικά δικαιώματα. Όσο και να προσπαθήσετε με διώξεις η κοινωνία δεν μπαίνει στο γύψο», πρόσθεσε.