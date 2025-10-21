«Η μαζική παρουσία της κοινωνίας είναι αυτή που θα δώσει την απάντηση στις αθλιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο δημόσιος χώρος ανήκει στους πολίτες και την κοινωνία».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολίτες απόψε στις 7 έξω από τη Βουλή, να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση ενάντια στην τροπολογία της κυβέρνησης που επιχειρεί τη μόνιμη απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί «να πάρει ρεβάνς» και να εργαλειοποιήσει το Μνημείο, παραβιάζοντας την ιστορία των δημοκρατικών αγώνων και τον δημόσιο χαρακτήρα του χώρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι η μαζική παρουσία των πολιτών είναι το μέσο για να δοθεί απάντηση στις ενέργειες της κυβέρνησης και να προστατευθεί η ιερότητα της δημοκρατικής μνήμης. «Ο δημόσιος χώρος ανήκει στους πολίτες και την κοινωνία», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα κληθεί να το κατανοήσει σύντομα.

Όπως σημειώνει το κόμμα της Κουμουνδούρου «είναι πλέον ολοφάνερο πως ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία, που κρατά ζωντανή τη μνήμη των νεκρών του εγκλήματος των Τεμπών αλλά και αγωνίζεται για τα δικαιώματά της. Μετά τον νικηφόρο ηρωικό αγώνα του Πάνου Ρούτσι και το έντονο κύμα διαμαρτυρίας της κοινωνίας κατά της κυβέρνησης της διαφθοράς, η κυβέρνηση επιχειρεί να πάρει τη ρεβάνς, βεβηλώνοντας στην πράξη τόσο το ίδιο το μνημείο όσο και την ιστορία των δημοκρατικών αγώνων στην πλατεία Συντάγματος.

Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση του Άγνωστου Στρατιώτη που επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης. Η ιερότητα του συγκεκριμένου χώρου σηματοδοτείται από τους διαχρονικούς αγώνες για τη Δημοκρατία και την ελευθερία. Η Ιστορία του τόπου δεν μπορεί να παραγραφεί από τους χυδαίους τακτικισμούς μιας κυβέρνησης που παραπαίει. Η μαζική παρουσία της κοινωνίας είναι αυτή που θα δώσει την απάντηση στις αθλιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο δημόσιος χώρος ανήκει στους πολίτες και την κοινωνία. Κι αυτό θα το καταλάβει πολύ σύντομα η κυβέρνηση.»