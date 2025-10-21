«Από τη στήριξη στο Ισραήλ και τα βαλτωμένα ελληνοτουρκικά έως τα "παγωμένα" Βαλκάνια και την Ευρώπη της πολεμικής οικονομίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρκείται στον ρόλο του παθητικού θεατή», σχολιάζει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Στο σημερινό του άρθρο στο KReport, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μια εξωτερική πολιτική που δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, αλλά τα περιορίζει.

«Από τη στήριξη στο Ισραήλ και τα βαλτωμένα ελληνοτουρκικά έως τα "παγωμένα" Βαλκάνια και την Ευρώπη της πολεμικής οικονομίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρκείται στον ρόλο του παθητικού θεατή», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρεται:

«- στη μονομερή ταύτιση της κυβέρνησης με το Ισραήλ,

- στα "ήρεμα νερά" του βάλτου στα ελληνοτουρκικά,

- στην ευρωπαϊκή πολεμική οικονομία του προγράμματος ReArm Europe,

- και στην απώλεια πρωτοβουλίας στα Βαλκάνια».

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς προτείνει έναν ριζικό, προοδευτικό επαναπροσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής, με τέσσερις βασικούς άξονες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«- επαναφορά της πολυδιάστατης διπλωματίας,

- Ενεργή προώθηση των συνεργασιών σε Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια,

- επένδυση στον ρόλο της Ελλάδας ως ειρηνικού διαμεσολαβητή, με συνέπεια απέναντι στο διεθνές δίκαιο,

- υπαγωγή της άμυνας στη διπλωματία και όχι στρατιωτικοποίηση της πολιτικής που αναπόφευκτα οδηγεί σε ένταση».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην εξαγγελία του πρωθυπουργού για Σύνοδο των παράκτιων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι η πρόταση αυτή «παρουσιάστηκε χωρίς πλαίσιο, στόχους ή εγγυητές της διαδικασίας».

«Το κρίσιμο ερώτημα», τονίζει, «είναι ποια λογική θα τη διαμορφώσει: μια συναλλαγή συμφερόντων υπό την επιρροή μεγάλων ενεργειακών εταιρειών και αμερικανικών διαμεσολαβήσεων ή μια θεσμική πρωτοβουλία βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο, με την Ε.Ε. και τον ΟΗΕ σε κεντρικό ρόλο;».

«Η ευθύνη της προοδευτικής αντιπολίτευσης είναι να προτείνει ένα συνολικό σχέδιο ειρήνης και συνεργασίας στη Μεσόγειο — όχι να σχολιάζει εκ των υστέρων, αλλά να διαμορφώνει ενεργά τους όρους του διαλόγου», τονίζει ο κ. Χαρίτσης.