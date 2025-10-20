Οι τελευταίες πληροφορίες για την τροπολογία που αφορά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Από ώρα σε ώρα, εντός της ημέρας, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία για τις διαμαρτυρίες στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η τροπολογία θα λύνει τον «γόρδιο δεσμό» της καθαριότητας, καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρεία.

Οι συναρμόδιοι επισπεύδοντες υπουργοί θα είναι τρεις: ο Νίκος Δένδιας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Γιώργος Φλωρίδης. Η τροπολογία θα φέρει τυπικά τις υπογραφές κι άλλων υπουργών, όπως του Κυριάκου Πιερρακάκη και της Λίνας Μενδώνη.

Η τροπολογία θα ψηφιστεί αύριο, Τρίτη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπερασπιστεί τη ρύθμιση με τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής.