Στο ζήτημα που έχει προκύψει με τη φύλαξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και το αν πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης παραπέμποντας στον... Νίκο Δένδια.

«Το ερώτημα (σ.σ.: για τα ονόματα) είναι σωστό και θα απευθυνθεί στον αρμόδιο από αύριο υπουργό. Από αύριο ο αρμόδιος υπουργός θα είναι ο κύριος Δένδιας, ως υπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα, αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, στην επόμενη συνέντευξη που θα πάρετε από τον κύριο Δένδια, ρωτήστε τον τι θα κάνει το υπουργείο Άμυνας με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Γιατί, γι' αυτό ψηφίζουμε την τροπολογία», τόνισε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action 24.

«Αν ρωτήσετε για ένα νοσοκομείο, δεν θα ρωτήσετε εμένα; Όταν θα πάρει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας την αρμοδιότητα του χώρου - απ' ΄ό,τι φαίνεται αύριο - θα κρίνει τι θέλει να κάνει με αυτόν τον χώρο», πρόσθεσε.

