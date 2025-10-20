Η νίκη του διαλλακτικότερου υποψήφιου στα κατεχόμενα, οι δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ για λύση στο πρόβλημα των χωρικών υδάτων και η προοπτική της Συνόδου των παράκτιων χωρών της ανατολικής Μεσογείου, με πίεση Τραμπ, δημιουργούν συνθήκες ιστορικών προκλήσεων στο πεδίο των εθνικών θεμάτων.

Ήταν έκπληξη ότι κέρδισε από τον πρώτο γύρο τις «προεδρικές» εκλογές στα κατεχόμενα της Κύπρου ο Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος έχει ταχθεί εναντίον της λύσης των δύο κρατών. Η ήττα του υπερεθνικιστή Ε. Τατάρ ενθαρρύνει τον ΓΓ του ΟΗΕ να επιταχύνει την επανέναρξη και την εντατικοποίηση των συνομιλιών για το κυπριακό. Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί η Αγκυρα τον άφησε να χάσει.

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρ.Τ.Ερντογάν στήριξε τον Τατάρ αλλά ο ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν τον Έρχιουρμαν, μοιράζοντας την επιρροή της Αγκυρας, γιατί αυτό εξυπηρετεί τις τουρκικές επιδιώξεις. Και εξηγούν ότι η αδιαλλαξία και ο μαξιμαλισμός του Τατάρ διευκόλυναν τη Λευκωσία στο blame game για το αδιέξοδο στο κυπριακό, ενώ τώρα ο Κύπριος πρόεδρος Ν. Χριστοδουλίδη θα έχει να αντιμετωπίσει έναν Τουρκοκύπριο ηγέτη δημοφιλή στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον.

Σύνοδος χωρών αν.Μεσογείου

Η πολιτική αλλαγή στα κατεχόμενα συμβαίνει ενώ δρομολογείται Σύνοδος των παράκτιων χωρών της ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Αίγυπτος, Λιβύη), όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής αιφνιδιάζοντας τους πολιτικούς αρχηγούς που αντέδρασαν αμήχανα. Ηδη ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης επικοινωνεί με τους πέντε ομολόγους του για την προετοιμασία της συνάντησης κορυφής, την οποία υποστηρίζει έντονα η αμερικανική διπλωματία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ έχει εκνευριστεί που δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης και, όπως όλα δείχνουν, θέλει μια γρήγορη νίκη με επίλυση διαφορών στην ανατολική Μεσόγειο που θα απελευθερώσει τις έρευνες για την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην περιοχή.

Στη δρομολογούμενη Σύνοδο η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών θα είναι το βασικό αντικείμενο πέρα από όλα τα άλλα (μεταναστευτικό, συνδεσιμότητα κοκ) με στόχο να υπάρξουν συμφωνίες κοινά αποδεκτές που θα σηματοδοτήσουν εξομάλυνση των διακρατικών σχέσεων.

«Δείχνει» κλιμακωτά χωρικά ύδατα ο Φιντάν

Καθόλου τυχαία, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν έδωσε συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι εξαιρετικά επιθετική για τη χώρα μας, λέγοντας, όμως, μεταξύ άλλων και κάτι συναινετικό: «Εγώ δεν δέχομαι 12 μίλια, εσείς δεν δέχεστε 6 μίλια. Στεκόμαστε, λοιπόν, σε ορισμένα σημεία, έχουν γίνει διερευνητικές συνομιλίες στο παρελθόν, έχουν καλυφθεί κάποιες αποστάσεις. Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Όσο υπάρχει η βούληση, αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί».

Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, η αναφορά του στα 12 και τα 6 μίλια παραπέμπει ευθέως στη δυνατότητα ενδιάμεσης λύσης, όπως, για παράδειγμα, τα κλιμακωτά χωρικά ύδατα που έχουν συζητηθεί στο παρελθόν, στις διερευνητικές επαφές στις οποίες αναφέρθηκε. Και βέβαια, υπογραμμίζοντας την προϋπόθεση της πολιτικής βούλησης για να υπάρξει λύση, ο Τούρκος ΥΠΕΞ καλεί έμμεσα εταίρους και συμμάχους να πιέσουν την κυβέρνηση να αγνοήσει τις πιέσεις που δέχεται από τα δεξιά της και οι οποίες αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα.