Συνολικά, στήθηκαν 777 κάλπες, ενώ η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται ηλεκτρονικά.

Ολική ανατροπή σημειώθηκε στις αποψινές εκλογές του ψευδοκράτους, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Ερχιουρμάν εξασφαλίζει ποσοστό 62.7% και ο Τατάρ μόλις το 35.8% των ψήφων.

«Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης. Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχουρμάν.

Όλοι τώρα να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και για επίτευξη συνολικής λύσης», έγραψε πριν από λίγο στο «X» ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Στα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν από τον «πρόεδρο» της «ανώτατης εκλογικής επιτροπής», Μπερτάν Όζερνταγ, μετά την καταμέτρηση και των 777 καλπών, ο Τουφάν Έρχιουρμαν έλαβε ποσοστό 62,76%, ο Ερσίν Τατάρ 35,81%, ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,33%, ο Οσμάν Ζορμπά 0,32%, ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί 0,24%, ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ 0,22%, ο Αχμέτ Μποράν 0,14% και ο Χιουσεγίν Γκιουρλέκ 0,19%.

Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις σημερινές «εκλογές» ανήλθε στο 64,87%.

Στην πρώτη του δήλωση, ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην «εκλογική» διαδικασία, ανεξαρτήτως της «ψήφου» τους.

«Ο λαός μας πρέπει να γνωρίζει το εξής: Αυτή η εκλογή δεν έχει ηττημένο. Ως τουρκοκυπριακός λαός, κερδίσαμε όλοι μαζί», δήλωσε. «Είπαμε ότι θα πορευτούμε μαζί, θα κερδίσουμε μαζί και θα κυβερνήσουμε μαζί. Τηρήσαμε τις δύο πρώτες υποσχέσεις μας. Θα τηρήσουμε και την τρίτη υπόσχεσή μας όλοι μαζί» πρόσθεσε.

Ο κ. Έρχιουρμαν ευχαρίστησε τα στελέχη του ΡΤΚ, τους εταίρους του από το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), τους ανεξάρτητους «βουλευτές» που τον στήριξαν, καθώς και προσωπικά τον Σερντάρ Ντενκτάς. Σημείωσε, μάλιστα, πως έλαβε «ψήφους» και από υποστηρικτές άλλων κομμάτων, ερμηνεύοντας το αποτέλεσμα ως εντολή για ευρύτερη συναίνεση.

Δεσμευόμενος για αμεροληψία, ανακοίνωσε συμβολικά την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματός του. «Από αυτή τη στιγμή, δεν είμαι πλέον ο Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Δίνω τον λόγο μου ότι θα είμαι ο πρόεδρος όλων των πολιτών μου με απόλυτη αμεροληψία», ανέφερε.

Κλείνοντας, κάλεσε όλους τους Τουρκοκύπριους σε μια κοινή γιορτή «για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την αδελφοσύνη μας». Αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία, διαβεβαίωσε πως θα ασκήσει τα καθήκοντά του, ιδίως στην εξωτερική πολιτική, σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα.