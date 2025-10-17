Εννοείται ότι στο βιβλίο ο Τσίπρας θα παρουσιάσει τη δικιά του αφήγηση για την πολιτική πορεία του καθώς και για τα μεγάλα γεγονότα τα οποία σφράγισε με την παρουσία.

Δύο ειδήσεις έδωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. H πρώτη ήταν η ανακοίνωση του τίτλου του βιβλίου του. Η «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού θα κυκλοφορήσεις το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη από τις εκδόσεις Gutenberg. Η δεύτερη (και σημαντικότερη) είδηση είναι η επιβεβαίωση ότι η «Ιθάκη» του Τσίπρα δεν ανήκει στην κατηγορία των αυτοβιογραφικών αφηγημάτων αποσυρμένων ηγετών που αποσκοπούν στο να βελτιώσουν την υστεροφημία τους.

Το +1 κεφάλαιο

Εννοείται ότι στο βιβλίο ο Τσίπρας θα παρουσιάσει τη δικιά του αφήγηση για την πολιτική πορεία του καθώς και για τα μεγάλα γεγονότα τα οποία σφράγισε με την παρουσία. Το βασικό όμως είναι πρόκειται για ένα βιβλίο με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου του Gutenberg, «η ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά μια διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον». Προσθέτει δε ότι στο τελευταίο εκτενές κεφάλαιο ο Αλέξης Τσίπρας «συνοψίζει τις σκέψεις του για το μέλλον. Ένα όραμα για την Αριστερά και τη χώρα, γιατί, όπως γράφει ο ίδιος, "ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο”». Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανακοίνωση κάνει λόγο για 11+1 κεφαλαία (και όχι για 12), προκειμένου να δώσει έμφαση στο τι λέει ο Τσίπρας για το μέλλον.

Προς το νέο κόμμα

Είναι προφανές ότι στο.. +1 κεφάλαιο ο πρώην πρωθυπουργός θα προδιαγράψει το πλαίσιο του νέου πολιτικού εγχειρήματός του. Παρόλο που στην πολιτική ό,τι δεν έχει ανακοινωθεί μπορεί πάντα να μην ανακοινωθεί, ο χαρακτήρας του βιβλίο και τρόπος με τον οποίο αυτός προβάλλεται, δείχνει ότι ο Τσίπρας μετά την παραίτηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα προ τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα στο χώρο της Κεντροαριστεράς. Εννοείται ότι το επιτελείο Τσίπρα δεν επιβεβαιώνει τίποτα σχετικά με το νέο φορέα, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η επιβεβαίωση έρχεται μια και καλή στο τέλος.

Χτες μια ακόμα δημοσκόπηση έδειξε ότι το ενδεχόμενο νέο εγχείρημα Τσίπρα έχει κοινό. Στη μέτρηση της MRB για το OPEN το 21,8% δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει το νέο κόμμα. Να σημειώσουμε για πολλοστή φορά ότι τα δημοσκοπικά ποσοστά για ένα κόμμα που δεν υπάρχει ακόμα, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πρόθεση ψήφου, αλλά δείχνουν το κοινό του.

Το κενό

Ο Τσίπρας προχωράει λοιπόν. Η εξίσωση όμως στην Κεντραριστερά είναι πολυπαραγοντική. Το ζήτημα δεν είναι μόνο τι κάνει ο πρώην πρωθυπουργός αλλά και ποιες θα είναι οι επιλογές των ηγεσιών των υπαρκτών κεντροαριστερών κομμάτων. Η επιστροφή Τσίπρα σε τόσο σύντομο διάστημα από την παραίτησή του θα ήταν αδιανόητη αν η υφιστάμενη κεντροαριστερή αντιπολίτευση μπορούσε να απειλήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας μπορεί να επιστρέψει λόγω του πρωτοφανούς οξύμωρου της συγκυρίας: Την ώρα που η ΝΔ βρίσκεται στο πιο χαμηλό σημείο της τα τελευταία 6 χρόνια, η απόστασή της από το ΠΑΣΟΚ είναι διψήφια. Στη δημοσκόπηση της MRB η ΝΔ παίρνει 21,5% και το ΠΑΣΟΚ 10,6%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκπέμπει αμηχανία απέναντι στις κινήσεις Τσίπρα. Η αμηχανία αυτή έγκειται στο ότι σύμπασα η Κουμουνδούρου θα προσχωρούσε στο νέο κόμμα, αλλά ο Τσίπρας φαίνεται ότι δεν επιθυμεί να συμπορευτεί με ορισμένους από τους παλιούς συντρόφους του. Ενδέχεται μάλιστα η «Ιθάκη» να χρησιμοποιηθεί για να κοπούν οι γέφυρες με τους ανεπιθύμητους στο νέο φορέα.

Η κατάσταση που δημιουργείται, έχει ασφαλώς σοβαρές δυσκολίες στη διαχείρισή της. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ιδιαίτερη δυνατότητα (ή βούληση) αυτή τη στιγμή να θέσει προσκόμματα στις κινήσεις του ιστορικού ηγέτη του.

Το χαρτί του Ανδρουλάκη

Διαφορετική είναι η κατάσταση με το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει τη βαρύνουσα θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν είναι ιστορικά συνδεδεμένο με τον Τσίπρα -το αντίθετο συμβαίνει. Μετά την παραίτηση Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήκωσε τους τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Είναι χαρακτηριστική η χτεσινή δήλωση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή: «Το μάνιουαλ του διχασμού και της τοξικότητας που χρησιμοποιούσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Τσίπρας και ο Καμμένος, αντί να τα πετάξει από το παράθυρο ο φιλελεύθερος κ. Μητσοτάκης, το χρησιμοποιεί κάθε τρεις και λίγο».

Μέχρι τώρα οι βολές Ανδρουλάκη δεν φαίνεται να επηρεάζουν την απήχηση του Τσίπρα, η οποία αγγίζει κι ένα τμήμα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Το μεγάλο πρόβλημα για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι ακόμα και αν το κόμμα Τσίπρα τα πάει πολύ μέτρια, ψαλιδίζονται οι φιλοδοξίες του ΠΑΣΟΚ για πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή. Πόσο μάλλον που δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας διεκδικεί με αξιώσεις τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μόνο ένα ισχυρό χαρτί για να μην υπάρξει χώρος για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα: Το κάλεσμα ενότητας της Κεντροαριστεράς. Αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλούσε Φάμελλο και Χαρίτση σε κεντρική συνεργασία απέναντι στη ΝΔ, το πιο πιθανό είναι ότι αυτοί θα ανταποκρίνονταν θετικά, κάτι που θα άλλαζε άρδην τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού. Με τη δυναμική της ενότητας, η Κεντροαριστερά θα έπαιζε στα ίσα τον Μητσοτάκη, κλείνοντας το κενό εκπροσώπησης που επιτρέπει την εμφάνιση νέων πολιτικών σχημάτων.

Θα παίξει ο Ανδρουλάκης το χαρτί της κεντροαριστερής ενότητας; Με τον τρόπο που έχει πολιτευτεί μέχρι τώρα, φαίνεται απίθανο.