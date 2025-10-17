Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «τέλεια καταιγίδα made by Mitsotakis» στον πρωτογενή τομέα.

Εξηγήσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν το αγροτικό τομέα, ζήτησε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στη Βουλή, η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης που κατέθεσαν βουλευτές του.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «τέλεια καταιγίδα made by Mitsotakis» στον πρωτογενή τομέα καταγγέλλοντας πως «ένας πρωθυπουργός που εξαπάτησε τον ελληνικό αγροτικό κόσμο το 2019 με ψέματα και υποσχέσεις, που τροφοδότησε εντάσεις με το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, τώρα ξεπληρώνει τους αγρότες με φτώχεια, εγκατάλειψη, διαφθορά και κλοπή των επιδοτήσεων από τις γαλάζιες ακρίδες».

«Σας καλωσορίζω κύριε Τσιάρα, γιατί χθες διαβάζαμε παντού ότι παραιτηθήκατε. Λογικό να παραιτηθείτε και εσείς και η κυβέρνηση Μητσοτάκη», πρόσθεσε στη συνέχεια, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά πως δεν θα αναφερθεί σε fake news και να περνά στην αντεπίθεση, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση έχει αναλάβει το μέρος της ευθύνης που της αναλογεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσείς θα αναλάβετε την ευθύνη που σας αναλογεί, δεδομένου ότι η πηγή του προβλήματος εδράζεται σε νόμους για εικονικά βοσκοτόπια της δικής σας κυβέρνησης;».

«Η απόφαση της κυβέρνησης να συγκρουστεί με την παθογένεια είναι ειλημμένη. Είναι η εντολή που μου έδωσε ο πρωθυπουργός, ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί με οποιαδήποτε τρόπο και κόστος», συνέχισε και περνώντας στο ζήτημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές, επέμεινε ότι πρώτη προτεραιότητα ειίναι να μη διακινδυνεύσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι η πρώτη προτεραιότητα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως εντός Οκτωβρίου θα πιστωθεί η επόμενη δόση της επιστροφής του ΕΦΚ και πως από 1/12 έρχεται ρύθμιση μέσω της οποίας οι αγρότες θα μπορούν να επανενταχθούν στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ για ρεύμα με χαμηλή τιμή, ενώ αναφερόμενος στην ευλογιά ανέφερε πως το υπουργείο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον υπουργείο προστασίας του Πολίτη για την εφαρμογή αυτών και για τον εντοπισμό περιπτώσεων εισαγωγής παράνομων εμβολίων.

Μάλιστα είπε πως χθες συνελήφθησαν δύο άτομα που έφερναν 1200 δόσεις τουρκικού εμβολίου, μη εγκεκριμένου από τον ΕΟΦ για την ευλογιά.

Παίρνοντας τον λόγο ο Παύλος Γερουλάνος, και αναφερόμενος στα δημοσιεύματα περί παραίτησης του Κώστα Τσιάρα, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι δεν τον αδικώ, γιατί είναι άλλο να ξέρεις ότι θα σταυρωθείς και άλλο να ξέρεις ότι θα σταυρωθείς στον σταυρό που άφησε ο Λευτέρης Αυγενάκης».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εγκάλεσε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρεί διάχυση ευθυνών, σημειώνοντας πως όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στην δικογραφία έχουν σχέσεις με την ΝΔ.