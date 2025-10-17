Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε κοινή βούληση για την προώθηση των διαδικασιών με ρεαλιστικά βήματα και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η συνάντηση μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ) και του ΑΔΜΗΕ, παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου και του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Σταύρου Αυγουστίδη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ρυθμιστικά και τεχνικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, γνωστό ως Great Sea Interconnector.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε κοινή βούληση για την προώθηση των διαδικασιών με ρεαλιστικά βήματα και σαφές χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, το κλίμα συνεργασίας επέτρεψε τον εντοπισμό σημείων σύγκλισης μεταξύ των δύο ρυθμιστικών αρχών, ενώ αποφασίστηκαν συγκεκριμένες επόμενες κινήσεις που θα οδηγήσουν στη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων και θα επιταχύνουν την αδειοδοτική και χρηματοδοτική ωρίμανση του έργου.

Η συνάντηση αυτή ακολούθησε την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, με τη συμμετοχή του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν και των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, κατά την οποία υπογραμμίστηκε η ανάγκη συντονισμένης δράσης για την επιτυχή ολοκλήρωση του διασυνδετηρίου έργου. Οι υπουργοί Ενέργειας των δύο χωρών, Γιώργος Παπαναστασίου και Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και ο Επίτροπος Ενέργειας, ανέλαβαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προώθησης των εκκρεμοτήτων, ενόψει νέας συνάντησης που αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παπαναστασίου ανέλαβε να ενημερώσει την κυπριακή κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης, ώστε να ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με την καταβολή των 25 εκατ. ευρώ προς τον ΑΔΜΗΕ – ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη από τις πέντε ετήσιες δόσεις για την ανάκτηση των εξόδων του έργου. Για τη δαπάνη αυτή εκφράζονται επιφυλάξεις από το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών, το οποίο επικαλείται μελέτες που θέτουν ζήτημα βιωσιμότητας του έργου.

Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας δεσμεύθηκε να συνεννοηθεί με τον φορέα υλοποίησης για τη συνέχιση των ερευνών βυθού στο τμήμα Κύπρου – Κρήτης, οι οποίες είχαν «παγώσει» από το καλοκαίρι του 2024 λόγω των έντονων τουρκικών αντιδράσεων. Από την πλευρά του, ο κ. Γιόργκενσεν προανήγγειλε διαβουλεύσεις με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τον συντονισμό της ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, θέμα που αποτελεί πάγιο αίτημα τόσο της Αθήνας όσο και της Λευκωσίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω εκπροσώπου της, επανέλαβε ότι στηρίζει σταθερά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική πρωτοβουλία των «Ενεργειακών Αυτοκινητόδρομων» και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF). Όπως σημειώθηκε, η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη αποτελεί κομβικό βήμα για τον τερματισμό της ηλεκτρικής απομόνωσης του νησιού, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.