Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε χθες, από το βήμα της Βουλής, κοινή συνάντηση με εκπροσώπους όλων των παράκτιων χώρων της Μεσογείου, με σκοπό τη διευθέτηση γεωπολιτικών εκκρεμοτήτων στην περιοχή.

Την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να καλέσει σε διάλογο τους γείτονες της Ανατολικής Μεσογείου εξέφρασε την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «προκλήσεις σε πολλά επίπεδα», από τις θαλάσσιες ζώνες μέχρι το μεταναστευτικό και από την περιβαλλοντική επιβάρυνση μέχρι την παράνομη αλιεία.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, «η Ελλάδα επιδιώκει τη συνεννόηση με όλους τους γείτονες -το επαναλαμβάνω, με όλους τους γείτονές μας-, έχοντας πυξίδα τη νομιμότητα και ιδίως το Δίκαιο της Θάλασσας», σημείωσε χαρακτηριστικά στην Βουλή ο πρωθυπουργός.

«Και είναι στις προθέσεις μας το επόμενο διάστημα να καλέσουμε όλα τα παράκτια κράτη σε μια κοινή συνάντηση, σε ένα φόρουμ, όπου θα μπορούμε να εξετάσουμε από κοινού όλα όσα μας απασχολούν. Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα από το να καθίσει στο τραπέζι με οποιονδήποτε, να υπερασπιστεί τις θέσεις της, πάντα με σημείο αναφοράς το Δίκαιο της Θάλασσας».

Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη έρχονται σε μια συγκυρία έντονης κινητικότητας από αμερικανικής πλευράς: Πιο συγκεκριμένα, ο Μασάντ Μπούλος - συμπέθερος του Τραμπ και διορισμένος από αυτόν ως ειδικός σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις - φαίνεται να έχει αναλάβει πρωτοβουλία να φέρει κοντά τις τέσσερις βασικές χώρες, που έχουν διαφορές στο πεδίο της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπούλος εμφανίζεται να έχει συνομιλήσει σε διαφορετικές φάσεις με εκπροσώπους της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Λιβύης και της Αιγύπτου, ενώ συνάντησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 26 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται πως, πέρα από τη γεωπολιτική διάσταση του θέματος, για την Ουάσιγκτον το ζήτημα έχει σημαντική οικονομική διάσταση, καθώς εταιρείες όπως η Chevron και η Exxonmobil επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.