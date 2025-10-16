Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ευρωπαίοι ηγέτες ντεκόρ στον κύριο Τραμπ

Στον απόηχο της προειδοποίησης του Κ. Καραμανλή για τον κίνδυνο εθνικής κρίσης που μπορεί να συμπέσει με την κορύφωση μιας εξελισσόμενης πολιτικής και θεσμικής κρίσης, πραγματοποιείται σήμερα στη Βουλή συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού.
Ο πρώην πρωθυπουργός, στην πιο ηχηρή παρέμβασή του, άφησε βαριές αιχμές για την ανεξαρτησία των θεσμών, κάνοντας λόγο για «κρίση απονομιμοποίησης», για ρήξη με την κοινωνία και προέβλεψε «μείζονα πολιτική κρίση».
Η ομιλία Μητσοτάκη
«Προσέρχομαι στη σημερινή συζήτηση με αίσθημα ευθύνης αλλά και με διάθεση συγκλίσεων», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συζήτησης με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής. Κάλεσε όλους με ευθύτητα και ειλικρίνεια, πέρα από κομματικές ταυτότητες να αντιμετωπίσουν από κοινού τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.
«Η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια έχει υπερασπιστεί σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα, υπηρετεί παράλληλα το διεθνές δίκαιο και προωθεί με συνέπεια και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Με τις αρχές αυτές να καθορίζουν όχι μόνο τη δική μας πορεία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε με τον κόσμο», τόνισε και προσέθεσε «έναν κόσμο μάλιστα ο οποίος μάλιστα βιώνει σήμερα μία εντελώς πρωτοφανή ρευστότητα».
Επεσήμανε ότι η Ευρώπη δοκιμάζεται από γεωπολιτικές πιέσεις στα σύνορά της, βρισκόμαστε αντιμέτωποι για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μ' έναν εκτεταμένο πόλεμο στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ηπείρου και από την άλλη η ίδια η Ευρώπη δοκιμάζεται από μεγάλες προκλήσεις στο εσωτερικό της. Μίλησε για τις νέες παγκόσμιες ισορροπίες, τις εστίες έντασης και συγκρούσεων ανά τον κόσμο και επεσήμανε ότι πέρα από τις 61 ένοπλες συγκρούσεις που μαίνονται σήμερα στον πλανήτη μας αντιμετωπίζουμε και μια σειρά άλλων πρωτοφανών προκλήσεων. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, την επισιτιστική ανασφάλεια, πανδημίες, μετακινήσεις πληθυσμών και φυσικά τη μεγάλη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης η οποία αλλάζει τα πάντα γύρω μας ειδικά στον τομέα της άμυνας.
«Αντί λοιπόν να αναζητούνται οικουμενικές λύσεις σ' αυτά τα κοινά ζητούμενα, όπως έγινε π.χ. μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς η πολυμέρεια υποχωρεί, παραδοσιακές ισορροπίες κλονίζονται και η ισχύς αντικαθιστά συχνά το δίκαιο. Και γι' αυτούς τους λόγους καλωσόρισα το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Ανδρουλάκη να κάνουμε μία συζήτηση πιο ευρεία για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο για το Παλαιστινιακό και έτρεψα αυτή τη συζήτηση σε μία ουσιαστικά εφ' όλης της ύλης ενημέρωση για την εξωτερική πολιτική γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία οι πολιτικοί αρχηγοί να τοποθετηθούν εντός του Κοινοβουλίου για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν σήμερα την πατρίδα μας. Με την ελπίδα βέβαια ότι τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων γιατί οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ», τόνισε.
Είπε επίσης ότι η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι υπερήφανος γιατί η πατρίδα μας σήμερα, το 2025, στέκεται πλέον όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Ως ένας ισότιμος εταίρος στην ΕΕ αλλά και στο ΝΑΤΟ ως ένας πυλώνας σιγουριάς σε μια ταραγμένη περιοχή, ως ένας κόμβος ενέργειας, ως μια γέφυρα διεθνών συνεργασιών χωρίς να ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά να προσπαθεί πάντα να τις διαμορφώσει. Τόνισε δε ότι είναι ένα πλεονέκτημα αυτό που κατάφερε να κατακτήσει χάρη σε μία σειρά από σωστές επιλογές.
Δεν μπορεί να μιλάει κανείς για μία ισχυρή Ελλάδα αν η χώρα δεν διαθέτει μία ισχυρή οικονομία, είπε επισημαίνοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία έχουν αντανάκλαση στην ισχύ της χώρας και μετατρέπουν ουσιαστικά τη στιβαρή πρόοδο της οικονομίας το διεθνές της κύρος και σε μία ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα.
Πηγή της σκληρής ισχύος κάθε χώρας πρέπει να είναι η αποτρεπτική της δυνατότητα υπογράμμισε και υπενθύμισε ότι συζητήθηκε πρόσφατα στη Βουλή το νέο 12ετές πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων ύψους 28 δισ. ευρώ το οποίο ήδη έχει αρχίσει και δρομολογείται.
Αναφέρθηκε στη συνέχεια στη σημερινή εικόνα της αποτρεπτικής μας ισχύος με την Αεροπορία να έχει 24 υπερσύγχρονα Rafale που πετούν ήδη, 42 αναβαθμισμένα F16 αναμένει να παραλάβει τα πρώτα από τα 20 F35, στο Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να καταπλεύσει η πρώτη φρεγάτα Belharra πριν το τέλος του έτους. Θα προστεθούν άλλες τρεις, ενώ βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την Ιταλία για την αγορά ελαφρώς μεταχειρισμένων φρεγατών. «Ταυτόχρονα υψώνουμε την "Ασπίδα του Αχιλλέα"», απέναντι σε εναέριες σε θαλάσσιες σε υποβρύχιες απειλές. Επεσήμανε ότι πρόκειται για προγράμματα στα οποία για πρώτη φορά συμμετέχει ενεργά και η εγχώρια βιομηχανία.
«Σκοπός της πατρίδας μας είναι πάντα να διαθέτει ποιοτική υπεροχή έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου της. Και για πρώτη φορά νομίζω ότι είμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται», είπε ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι η πατρίδα μας εξελίσσεται σε έναν πολύ σημαντικό ενεργειακό πυλώνα. Ανέφερε ενδεικτικά ότι «πριν από 6 χρόνια εισερχόταν στη χώρα μας ποσότητα φυσικού αερίου η οποία κάλυπτε αποκλειστικά και μόνο τις εγχώριες ανάγκες. Σήμερα από τη χώρα μας περνούν 17 δισ. κυβικά φυσικού αερίου είτε υγροποιημένου είτε αέριο το οποίο έρχεται με αγωγούς από το Αζερμπαϊτζάν με αποτέλεσμα η χώρα μας ουσιαστικά να γίνεται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για όλη την ευρύτερη περιοχή και των Βαλκανίων αλλά με προοπτική το φυσικό αέριο αυτό να μπορεί να φτάσει μέχρι την Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικός είναι ο γεωπολιτικός ενεργειακός ρόλος της πατρίδας μας κι αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας επίμονης εθνικής στρατηγικής η οποία ακολουθήθηκε με μεθοδικότητα όλα τα τελευταία χρόνια».
Υπογράμμισε πως οι έρευνες της Chevron σε συνέχεια των ερευνών της Exon στα ελληνικά νερά συνιστούν μία ακόμα σφραγίδα στο διαβατήριο της διεθνούς αξιοπιστίας της πατρίδας μας και μία απόδειξη για το ότι «αυτή η κυβέρνηση και ξέρει και μπορεί να ασκεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο, ανεξάρτητα από τους όποιους εκνευρισμούς αυτό μπορεί να προκαλεί σε ορισμένους».
Είπε ότι σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε στον καθορισμό δύο νέων εθνικών θαλασσίων πάρκων εντός των χωρικών υδάτων της πατρίδας μας στο Αιγαίο και στις νότιες Κυκλάδες προστατεύοντας το περιβάλλον επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δικαιοδοσία της πατρίδας μας στις θαλάσσιες ζώνες μας.
«Και βέβαια οι ανακοινώσεις έγιναν σε συνέχεια της ρύθμισης μιας εκκρεμότητας από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που αποτυπώνει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ανώτατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και αυτός ο χάρτης θα αναρτηθεί πολύ σύντομα στο σχετικό σάιτ της ΕΕ και αποτελεί επιβεβαίωση ότι η χώρα μας και ξέρει και μπορεί να διεκδικεί την υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Υπογράμμισε ότι αυτή η αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε και με τη συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ, όπου υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα. «Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή επέμεινε στην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων ως ένα απαραίτητο αναγκαίο αλλά όχι ικανό πρώτο βήμα για μία μόνιμη ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα βέβαια μία απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορέσει αυτή η ειρήνη να γίνει εφαλτήριο για μία λύση του Παλαιστινιακού στη βάση των δύο κρατών» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Ανδρουλάκης: Δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών12:26:31
Δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών, είναι στη χειρότερη κατάσταση μετά από αρκετά χρόνια, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Οταν δεν είσαι στο τραπέζι, κύριε Μητσοτάκη, συνήθως είσαι το μενού, πρόσθεσε.
Χαρακτήρισε απογοητευτική την παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, και αποτυχία τη μη συνάντηση με Ερντογάν.
«Ναι στον διάλογο. Αλλά δεν μπορεί να μιλάει η Τουρκία για Γαλάζια Πατρίδα και εμείς για Ήρεμα Νερά», τόνισε.
«Θέλουμε σχέδιο απέναντι σε μία χώρα που υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας», υπογράμμισε.
Ανδρουλάκης για Γάζα: Πιο δεξιά και από τον κ. Τραμπ σταθήκατε κ. Μητσοτάκη12:21:58
Σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης στη σφαγή της Γάζας, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Πιο δεξιά και από τον κ. Τραμπ σταθήκατε κ. Μητσοτάκη, προσβάλλοντας τις αξίες του ελληνικού λαού».
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Μονομερής ταύτιση με τον σφαγέα Νετανιάχου12:20:04
Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. «Εν τέλει, ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας, εκτός από το ντεκόρ; Καταφέραμε μόνο μια φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τραμπ», είπε.
«Την ίδια ώρα ο κ. Τραμπ επαινούσε τον κ. Ερντογάν και τον καθιστούσε εγγυητή της ασφάλειας, και εμείς... ντεκόρ», πρόσθεσε.
Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη για «μονομερή ταύτιση με τον σφαγέα Νετανιάχου».
«Η ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοί που δεν είχαν τα νεκρά παιδιά και δεν είδαν και τα θύματα των ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης., Είναι οι ίδιοι, πάντα με τον θύτη, εις βάρος του θύματος»
«Στενοί σας συνεργάτες μας λένε ότι κακώς αναγνωρίζουμε το Διεθνές Δικαστήριο. Είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας αυτή; Συμφωνείτε, κύριε Μητσοτάκη, με αυτές τις επικίνδυνες ανοησίες συνεργατών σας», ρώτησε τον Κ. Μητσοτάκη.
Στο βήμα ο Ανδρουλάκης: Ευρωπαίοι ηγέτες ντεκόρ στον κύριο Τραμπ12:12:34
«Ζούμε σε δύσκολη εποχή, που αμφισβητούνται πολλές από τις βεβαιότητες που οικοδομήθηκαν στον δυτικό κόσμο μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Επίπτωση αυτής της νέα κατάσταση ήταν το έργο Νεκρά Φύση, όπως παρουσιάστηκε στην Αίγυπτο πριν μερικές ημέρες. Περιγράφει όσα έγιναν κατά τη διάρκεια τη υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα. Ευρωπαίοι ηγέτες ντεκόρ στον κύριο Τραμπ. Είναι το σύμπτωμα ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία», τόνισε.
«Άλλα λέτε πίσω από τις κλειστές πόρτες, άλλα μετά»12:08:26
Οι διαφωνίες γύρω από την εξωτερική επικαιρότητα είναι θεμιτές, όταν όμως μιλούμε για την ασφάλεια της πατρίδα μας θα ήταν καλό να μιλάμε με ενιαία φωνή, τόνισε ο πρωθυπουργός.
«Πίσω από τις κλειστές πόρτες επιτυγχάνεται συμφωνία σε μεγάλο βαθμό, όταν βγαίνετε έξω, λέτε συχνά τα ανάποδα», κατήγγειλε.
«Θα καλέσουμε όλα τα παράκτια κράτη σε ένα φόρουμ»12:05:19
«Η Ελλάδα επιδιώκει τη συνεννόηση με όλους τους γείτονες. Το επόμενο διάστημα θα καλέσουμε όλα τα παράκτια κράτη σε ένα φόρουμ και να εξετάσουμε από κοινού όσα μας απασχολούν», προανήγγειλε ο πρωθυπουργός.
«Η σχέση μας με τις ΗΠΑ ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής»12:00:04
Η σχέση μας με τις ΗΠΑ είναι ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας αναφορά στα F35, στη Σούδα, στην Ενέργεια και τη Ναυτιλία, τομείς συνεργασίας με την Αμερική.
Για κανονισμός SAFE και Τουρκία11:57:55
«Στον κανονισμό SAFE, με δική μας πρωτοβουλία, τέθηκαν αυστηροί όροι. Ο σπουδαιότερος: Για να μετάσχει μία τρίτη χώρα, όπως η Τουρκία, πρέπει να έχει συνάψει διμερή συμφωνία με την ΕΕ, κάτι που απαιτεί ομοφωνία όλων των κρατών μελών», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Για Ουκρανία: Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κατοχές και τετελεσμένα11:54:06
Για Ουκρανία: «Επί 4 χρόνια μαίνεται η πιο καταστροφική σύρραξη στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οσοι ασκούν κι εδώ εκ του ασφαλούς κριτική, ας αναλογιστούν τι θα σήμαινε μια άλλη στάση από πλευράς μας, μια πιο ουδέτερη, τι θα σήμαινε η επιβεβαίωση του αναθεωρητισμού στην πράξη για την ασφάλεια της Κύπρου και της πατρίδας μας. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κατοχές και τετελεσμένα, γιατί κανείς στην Ευρώπη δεν θα είναι ασφαλής».
«Δεν θα δεχτούμε τετελεσμένα στην Κύπρο»11:50:48
«Η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως αν δεν διευθετηθεί με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο το Κυπριακό», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
«Επαναλαμβάνω, η Ελλάδα απορρίπτει τα περί δύο κρατών. Δεν θα δεχτούμε τετελεσμένα στην Κύπρο», πρόσθεσε.
Μητσοτάκης: Θα συνιστούσα μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες του... καναπέ11:48:25
Για σχέσεις Τουρκίας - Ελλάδας: «Είναι σχέσεις που δεν μπορούν να κινούνται σε επίπεδο ηχηρών συνθημάτων και εντυπώσεων καθώς σχετίζονται με την ασφάλεια των συνόρων μας και τη σταθερότητα στην περιοχή».
«Οι παραβιάσεις στο Αιγαίο μειώθηκαν καθέτως, πρακτικά έχουν μηδενιστεί», πρόσθεσε κάνοντας αναφορά στην εξπρές βίζα στους Τούρκους υπηκοους».
«Αναρωτιέμαι, Γιατί και πώς κάποιοι κατακρίνουν τόσο εύκολα αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών; Θέλουμε φουρτούνες, ατυχήματα και εντάσεις; Θα συνιστούσα μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες που δηλώνουν πάντα ετοιμοπόλεμοι από την ασφάλεια του καναπέ τους».
«Η μοναδική διαφορά είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ», τόνισε.
«Διασφαλίζεται αναλλοίωτος ο χαρακτήρας της Μονής Σινά»11:40:56
Για Μονή Σινά: «Ανακοινώνω την προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών για Μονή Σινά. Διασφαλίζεται στο διηνεκές αναλλοίωτος ο χαρακτήρας της μονής. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής. Δεν διασφαλίζεται απλώς η συνέχεια της Μονής, αλλά καθίσταται στο επίκεντρο της Ορθοδοξίας».
Για Παλαιστινιακό Κράτος: Δεν είναι ώρα για παιχνίδια εντυπώσεων11:38:12
Για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ο Κ. Μητσοτάκης είπε: «Εδώ δεν είναι η ώρα να παίξουμε παιχνίδια εντυπώσεων. Η αναγνώριση θα έρθει μόνο στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας που πρέπει να έχει την αιγίδα του ΟΗΕ».
«Η Ελλάδα θα διεκδικήσει και θα πετύχει τη συμμετοχή της σε ό,τι ακολουθήσει στη Γάζα»11:36:09
Η αναβαθμισμένη θέση της πατρίδας μας επιβεβαιώθηκε και με την παρουσία της Ελλάδας στη σύνοδος κορυφής όπου υπεγράφη η πρώτη συμφωνία για τη Γάζα, πρόσθεσε και μίλησε για λύση του Παλαιστινιακού στη βάση των δύο κρατών.
«Χθες η ΥΠΕΞ της Παλαιστινιακής Αρχής βρέθηκε στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει και θα πετύχει τη συμμετοχή της σε ό,τι ακολουθήσει στη Γάζα στην επόμενη φάση», πρόσθεσε.
Μητσοτάκης: Αυτή η κυβέρνηση και ξέρει και μπορεί να ασκεί την κυριαρχία της11:32:33
Αυτή η κυβέρνηση και ξέρει και μπορεί να ασκεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο, υπογράμμισε ο Κ. Μητσοτάκης.
Μητσοτάκης για εξοπλιστικά: Ποιοτική η υπεροχή της Ελλάδας11:31:08
«Σκοπός της πατρίδας μας είναι να διαθέτει ποιοτική υπεροχή έναντι των αντιπάλων της και για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται, τόνισε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στα εξοπλιστικά.
Η ειρήνη θα διατηρηθεί μέσα από την ισχύ της πατρίδας μας, όχι μέσα από την αδυναμία, πρόσθεσε.
Μητσοτάκης: Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ11:27:12
Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ, είπε ο πρωθυπουργός.
«Η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική. Σε αυτά δεν χωρούν επιπολαιότητες. Είμαι υπερήφανος, η πατρίδα μας σήμερα στέκεται όρθια και υπερήφανη», πρόσθεσε.
Μητσοτάκης: Η ισχύς αντικαθιστά συχνά το δίκιο11:24:18
Στις γεωπολιτικές εντάσεις που εξελίσσονται ανά τον κόσμο και τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αναφέρθηκε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός.
«Αντί να αναζητούνται οικουμενικές λύσεις, δυστυχώς η πολυμέρεια υποχωρεί. Η ισχύς αντικαθιστά συχνά το δίκιο», τόνισε.
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα11:21:46
«Προσέρχομαι με αίσθημα ευθύνης και διάθεση συγκλίσεων, όχι για να διατυπώσω εύκολα λόγια, αλλά αλήθειες για την εξωτερική μας πολιτική που όλοι έχουμε χρέος να αντιμετωπίσουμε από κοινού», ξεκίνησε την ομιλία του ο πρωθυπουργός.
«Η Ελλάδα έχει υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί με συνέπεια την ειρήνη και τη σταθερότητα στη ευρύτερη περιοχή», πρόσθεσε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει σε λίγο στη Βουλή, στη συζήτηση με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
Κώστας Καραμανλής: Κίνδυνος μείζονος θεσμικής και πολιτικής κρίσης πρώτου μεγέθους10:59:53
-
Καραμανλής στοχοποιεί ευθέως Μητσοτάκη - «Ασίστ» για το νέο κόμμα Σαμαρά10:56:32
«Βόμβα μεγάλης ισχύος» το βράδυ της Τετάρτης από τον Κώστα Καραμανλή στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, την πρώτη Πρόεδρο της Βουλής αλλά και της Ακαδημίας Αθηνών.
Με την ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός για πρώτη φορά στοχοποιεί ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ως πρωθυπουργός δεν μπορεί παρά να έχει την ευθύνη για όσα κατήγγειλε ο ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και τις φορές που άσκησε οξύτατη κριτική στην εξωτερική πολιτική φρόντιζε να μην επιτίθεται ευθέως στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιτρέποντας σε ορισμένους να υποστηρίζουν πως οι δίαυλοι με το Μαξίμου θα μπορούσαν να αποκατασταθούν και σε περισσότερους να πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός δεν θα τον βρει απέναντί του στις κάλπες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ο Αντώνης Σαμαράς παραβρέθηκε στην ομιλία Καραμανλή, εν αντιθέσει με τη μη παρουσία του στο βιβλίο του Ευρυπίδη Στυλιανίδη προκειμένου να μην συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ούτε προφανώς είναι τυχαίο που ο πρωθυπουργός δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, μια μεγάλη μορφή της Νέας Δημοκρατίας.
-
Πυκνώνουν τα εσωκομματικά σύννεφα - Τι σημαίνουν οι βόμβες από Καραμανλή10:42:27
H ιστορία έχει αποδείξει ότι ο εμφύλιος είναι ο πιο αιματηρός πόλεμος και η Ν.Δ. βρίσκεται στα πρόθυρα. Τα εσωκομματικά σύννεφα έχουν πυκνώσει το τελευταίο διάστημα πάνω από το κυβερνών κόμμα προμηνύοντας... μπόρα. Το Μαξίμου επί του παρόντος επιλέγει να μην σηκώσει το... γάντι. Παρακολουθεί τους εσωκομματικούς αντιπάλους και ζυγίζει τις επόμενες κινήσεις του.
-
Πόλωση και στην εξωτερική πολιτική10:41:43
Στον απόηχο της προειδοποίησης του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή για τον κίνδυνο εθνικής κρίσης που μπορεί να συμπέσει με την κορύφωση μιας εξελισσόμενης πολιτικής και θεσμικής κρίσης, θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Ο Μητσοτάκης θα μιλήσει για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής10:40:58
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη βουλή, στη συζήτηση με αντικείμενο την ενημέρωση του σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του κανονισμού της βουλής.
