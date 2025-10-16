Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των πολιτικών αρχηγών στο πεδίο της διπλωματίας θα αναδειχθούν και στη Βουλή. Δεν υπάρχουν ούτε διάθεση συναίνεσης ούτε συναφείς αναγνώσεις της διεθνούς πραγματικότητας- Στη σκιά των καταγγελιών Καραμανλή η συζήτηση.

Στον απόηχο της προειδοποίησης του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή για τον κίνδυνο εθνικής κρίσης που μπορεί να συμπέσει με την κορύφωση μιας εξελισσόμενης πολιτικής και θεσμικής κρίσης, θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, που ζήτησε τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης, θα αξιοποιήσει τη συμμετοχή του στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ Ελ Σέιχ για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει ότι:

Η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι διεθνώς απομονωμένη-περιθωριοποιημένη, αλλά αντίθετα πρωταγωνιστεί στις διεργασίες για την επίλυση διεθνών κρίσεων. Θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και για την διασφάλιση της βιωσιμότητας της ειρήνης και για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Η Τουρκία δεν πρόκειται να γίνει δεκτή στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE αν δεν προχωρήσει σε άρση του casus belli.

Από τους αρχηγούς όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα ασκηθεί κριτική για διπλωματική αδράνεια της κυβέρνησης επί μακρόν, μεροληψία υπέρ του Ισραήλ, έλλειψη ενημέρωσης της Βουλής και των κομμάτων, επιδείνωση διμερών σχέσεων (με ΗΠΑ, Αιγυπτο, Λιβύη), αναποτελεσματική στρατηγική στα ελληνοτουρκικά.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ν. Ανδρουλάκης θα θέση θέμα «αποσάθρωσης της λειτουργίας του υπουργείου Εξωτερικών» φέρνοντας ως παράδειγμα:

- Την αδράνεια επί ένα μήνα γύρω από την έκθεση του Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, στην οποία συμπεριλαμβανόταν αναγνώριση του ψευδοκράτους της Κύπρου και του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου.

- Την αβεβαιότητα για την επανέναρξη του έργου ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που έχει προκαλέσει μια πρωτοφανή κρίση στις σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας.

Ως προς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κοινή θέση των κομμάτων του προοδευτικού τόξου είναι ότι η κυβέρνηση στήριξε το καθεστώς Νετανιάχου και γι αυτό δεν προχώρησε σε αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Επίσης, ότι δεν αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες με βάση την ιδιότητα της χώρας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος αναμένεται να κινηθεί στη γραμμή της αποθέωσης του Ντ. Τραμπ, έχοντας ήδη καλέσει όσα κόμματα έχουν ασκήσει κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο να του ζητήσουν συγγνώμη.

Οπως όλα δείχνουν, η συζήτηση θα αγγίξει και το ζήτημα τη προστασίας του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη που έθεσε η κυβέρνηση προκαλώντας σύγχυση και αντιδράσεις.