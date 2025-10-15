«Προσβάλλουν τη λογική και το πολιτικό σύστημα» τα ενημερωτικά σημειώματα του Μαξίμου για τον Καραμανλή.

Οι επισημάνσεις του Κώστα Καραμανλή είναι σωστές και «δεν είναι δυνατόν να περάσουν απαρατήρητες», σχολιάζει ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφορικά με την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, που έβαλε στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.

«Η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή, δείχνει πως η πολιτική που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν μπορεί να γίνει ανεκτή ούτε από δυνάμεις που προέρχονται από το εσωτερικό του», αναφέρει σε ανάρτηση ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Σχολιάζοντας την αντίδραση μέσω κυβερνητικών πηγών, παρατηρεί πως οι επισημάνσεις του Κώστα Καραμανλή δεν είναι δυνατόν «να διασκεδαστούν με ενημερωτικά σημειώματα από το Μέγαρο Μαξίμου, που προσβάλλουν και τη λογική αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας».

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη «είναι επικίνδυνη, γι’ αυτό και πρέπει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γι’ αυτό πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους στον προοδευτικό χώρο», καταλήγει.

Οι επισημάνσεις του κ. Καραμανλή ότι «οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση», «βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους», «η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις», είναι σωστές και δεν είναι δυνατόν να περάσουν απαρατήρητες. Ούτε και είναι δυνατόν να διασκεδαστούν με ενημερωτικά σημειώματα από το Μέγαρο Μαξίμου, που προσβάλλουν και τη λογική αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας.



Από τις υποκλοπές και το μπάζωμα του εγκλήματος των Τεμπών μέχρι τη διαρκή χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και τα ατελείωτα σκάνδαλα και την απόπειρα κουκουλώματος τους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξελίσσεται σε μια πληγή για την Δημοκρατία, τους θεσμούς και το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.



Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη, γι’ αυτό και πρέπει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γι’ αυτό πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους στον προοδευτικό χώρο.

