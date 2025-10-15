Το πρωί της Πέμπτης η ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Δεν θα μετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην αυριανή ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο, με τον Χρήστο Γιαννούλη να ανακοινώνει από βήματος της Ολομέλειας πως το κόμμα του θα απόσχει της διαδικασίας τονίζοντας πως «εμείς δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε το εργασιακό έγκλημα».

«Αποχωρούν γιατί η ΝΔ έχει ζητήσει ονομαστική και στα 97 άρθρα για να αναδειχθεί πόσα θετικά άρθρα θα ψηφίσετε. Αποχωρείτε για να μην φανεί η αντίφασή σας, από τη μια να καταγγέλλετε και από την άλλη να σέρνεστε να ψηφίζετε θετικά άρθρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει όλες τις διατάξεις που χορηγούν σημαντικά δικαιώματα. Οι πολίτες σας κρίνουν», απάντησε η Νίκη Κεραμέως.

Επανερχόμενος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως το κόμμα του ζήτησε από την πρώτη στιγμή την απόσυρση του νομοσχεδίου, ενώ υποστήριξε πως την ώρα της ομιλίας του, η υπουργός Εργασίας «γελούσε με λυγμό», προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της.

«Αναφέρεστε τέταρτη φορά στο χαμόγελο μου. Να μπει τέλος σε αυτό τον σεξισμό στο κοινοβούλιο», ανέφερε η Νίκη Κεραμέως παίρνοντας ξανά τον λόγο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προαναγγείλει πως θα καταθέσει ονομαστική ψηφοφορία επί τεσσάρων επίμαχων άρθρων του νομοσχεδίου μεταξύ αυτών και για το 13ωρο. Η ΝΔ ωστόσο απάντησε ζητώντας ονομαστική ψηφοφορία επί όλων των άρθρων του νομοσχεδίου η οποία και θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης.