Αφενός θα επιχειρήσει να χαράξει μια γραμμή συνεννόησης με τον πρώην πρωθυπουργό, δεδομένου ότι δεν τον θεωρεί πολιτικό αντίπαλο, και αφετέρου ότι δεν επιθυμεί να ταυτιστεί πλήρως με τις επιλογές του ίδιου, σε μια περίοδο που το κόμμα του αναζητά νέα κατεύθυνση και συνοχή.

Τράβηξε τα βλέμματα η χθεσινή αναφορά του Σωκράτη Φάμελλου στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό: «είναι παράλληλες οι διαδρομές μας, δεν έχουμε ίδια οπτική,αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι»είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να στείλει ένα διπλό μήνυμα.

Ωστόσο, μπορεί ο Σωκράτης Φάμελλος να προσπαθεί να κρατήσει στάση ισορροπίας, να μην προκαλέσει, δηλαδή, τη ρήξη αλλά ταυτόχρονα να εκφράσει ότι δεν συμφωνεί πλήρως με τις επιλογές Τσίπρα, όμως, αυτή η ισορροπημένη στάση ενέχει και μια εγγενή αδυναμία: την απουσία σαφούς πολιτικού στίγματος αλλά και μια υπερβολική επιφυλακτικότητα που θα μπορούσε να εκληφθεί ακόμα και ως δισταγμός.

Ο Φάμελλος μοιάζει να επιχειρεί να ικανοποιήσει ταυτόχρονα δύο κοινά χωρίς, όμως, να παίρνει ξεκάθαρη θέση για το πολιτικό μονοπάτι που θεωρεί ορθότερο να ακολουθήσει ο ίδιος και το κόμμα που ηγείται.

Σε ένα περιβάλλον όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του μετά από συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις και απώλειες επιρροής, η έλλειψη σαφήνειας δεν βοηθά στη διαμόρφωση ενιαίου αφηγήματος, πολλώ δε μάλλον όταν υπάρχουν και οι πρώτες δημόσια καταγεγραμμένες διαφωνίες με την πολιτική γραμμή που εκφράζει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος σχετικά με την άμεση υλοποίηση των συνεδριακών αποφάσεων περί συνεργασιών.

Η στάση Φάμελλου, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προστατεύει το κόμμα από εσωτερικές συγκρούσεις και ότι διατηρεί ανοικτές επικοινωνιακές γέφυρες, στην πράξη όμως, κινδυνεύει να θεωρηθεί «ημίμετρο» καθώς δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη ούτε για όσους επιζητούν σαφή διαφοροποίηση, αλλά ούτε αρκετά «ειρηνική» για όσους θα επιθυμούσαν την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα είτε στο πλαίσιο ενός εξ’ ολοκλήρου νέου πολιτικού κόμματος, είτε στο πλαίσιο μιας ομπρέλας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ομολογουμένως τα μηνύματα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την παραίτηση και τη συνέντευξη «έμπλεξαν τις γραμμές» τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και ευρύτερα στην κεντροαριστερά. Βέβαια, όσο θολό παραμένει το εσωκομματικό τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, άλλο τόσο ξεκάθαρο είναι το τοπίο που καταγράφουν οι πρώτες δημοσκοήσεις με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να πετυχαίνει ποσοστά της τάξης του 6% και το εν δυνάμει κόμμα Τσίπρα να εκκινά από τη βάση του 9%. Μέσα σε αυτό το δημοσκοπικό περιβάλλον στελέχη πρώτης γραμμής ανέφεραν ότι απαιτείται άμεσα καθαρός προσανατολισμός και σίγουρα όχι μια γραμμή ρήξης με τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κάτι τέτοιο θα έβαζε «ταφόπλακα» σε όλο τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε περίπτωση,αν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέλει να πείσει ότι έχει αφήσει πίσω του την εσωστρέφεια, η ηγεσία του θα χρειαστεί να επιλέξει ξεκάθαρα ποια κατεύθυνση θέλει να ακολουθήσει, και όλα δείχνουν ότι η επόμενη Πολιτική Γραμματεία θα λειτουργήσει ως πεδίο ξεκαθαρίσματος των γραμμών.