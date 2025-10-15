«Μέσα από τη Διαδικασία του Βερολίνου, μπορούμε να μετατρέψουμε τα Δυτικά Βαλκάνια σε παράδειγμα περιφερειακής ασφάλειας και συνεργασίας, τόνισε ο ΜΙχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στη Διάσκεψη Υπουργών Εσωτερικών των Δυτικών Βαλκανίων βρέθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου είχε και διμερής συνάντηση με την Υπουργό Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Μέσα από τη Διαδικασία του Βερολίνου, μπορούμε να μετατρέψουμε τα Δυτικά Βαλκάνια σε παράδειγμα περιφερειακής ασφάλειας και συνεργασίας, συμβάλλοντας σε μια Ευρώπη πιο ανθεκτική, πιο ασφαλή και πιο δίκαιη», τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την παρέμβασή του.

Μιλώντας στη Διάσκεψη, στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου (BerlinProcess) που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2025, υπογράμμισε τη σημασία της αρμονικής και ενισχυμένης συνεργασίας των υπηρεσιών των χωρών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλά κυρίως για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της πάταξης της διασυνοριακής δράσης των εγκληματικών ομάδων, που επιδίδονται στη διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και τις σύγχρονες μορφές παράνομων χρηματοροών, ακόμη και κρυπτονομισμάτων.

Υπογράμμισε πως «η συλλογική μας εμπειρία αποδεικνύει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα μόνη της. Η επιτυχία προϋποθέτει κοινή στρατηγική, διαρκή συντονισμό και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η απάντησή μας οφείλει να είναι συλλογική, συντονισμένη και βασισμένη στην εμπιστοσύνη και στη διαρκή ανταλλαγή πληροφοριών».

Πρόσθεσε επίσης πως, «η εμπειρία μας δείχνει ότι οι στοχευμένες επιχειρήσεις, ο εντοπισμός των κύριων διαδρομών διακίνησης και η κοινή δράση στο πεδίο ενισχύουν ουσιαστικά την ικανότητα αποτροπής» ενώ στάθηκε στα αποτελέσματα που έχει καταφέρει από την ίδρυσή της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Επισήμανε την αναγκαιότητα της ολοκληρωμένης περιφερειακής, ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς, όπως τόνισε, ενισχύουν ουσιαστικά τις κοινές δυνατότητες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποδόμηση των εγκληματικών οργανώσεων και των δικτύων τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης της Διαδικασίας του Βερολίνου, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε διμερή συνάντηση με την Υπουργό Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Shabana Mahmood, στη διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκε, μεταξύ άλλων, και το κοινό ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν τόσο την πρόθεση στενής συνεργασίας των χωρών τους σε θέματα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, πληροφοριών, αντιμετώπισης οργανωμένων δικτύων διακίνησης μεταναστών και καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, όσο και τη βούλησή τους να εργαστούν- από κοινού- με πνεύμα εμπιστοσύνης και επιχειρησιακής αλληλεγγύης.

Υπογράμμισαν, επίσης, την κοινή προτεραιότητά τους, που δεν είναι άλλη από την εμβάθυνση της συνεργασίας, με την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά τα νέα είδη εγκληματικότητας που αναδύονται και σημείωσαν πως η συνεργασία τους αποτελεί πρότυπο συντονισμένης δράσης ανάμεσα σε δύο δημοκρατικά κράτη που πιστεύουν στη νομιμότητα, στη διαφάνεια και στην προστασία του πολίτη.