Η Σταυρούλα Κουρμέντζα έβαλε στο στόχαστρο την Παρασκευή Τυχεροπούλου και τον Ευάγγελο Σημανδράκο και για την περιβόητη κλειδωμένη ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία όπως κατέθεσε περιείχε 13 μη νόμιμες ιεραρχικές προσφυγές.

Αιχμές για την πρώην διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, άφησε η νυν διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, Σταυρούλα Κουρμέντζα, κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή, ενώ άφησε υπονοούμενα και για το πως διαχειρίστηκε καταστάσεις ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος.

Η κ. Κουρμέντζα κατήγγειλε πως πληρώθηκαν στο 100% χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ και συγκεκριμένα το 80% των 7000 περίπου που είχαν κοκκινήσει το 2022, τα οποία σύμφωνα με την ίδια ελέγχθηκαν χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και στην συνέχεια μόλις έγινε επανέλεγχος δεσμεύτηκαν ξανά. Ανάμεσα στα επίμαχα ΑΦΜ, είναι και εκείνο του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ».

«Τα δεσμευμένα ΑΦΜ είναι 7.786. Το 80% από αυτά ήταν πληρωμένα. Υπήρχαν δυο μέτρα και δυο σταθμά στους ελέγχους. Υπήρχε excel “Μήτσος” και ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο Μήτσος που ήλεγξε αρχεία. Τυχεροπούλου και Θεοδωρόπουλος (σ.σ. τότε επικεφαλής της διεύθυνσης τεχνικών ελέγχων) είχαν κάνει μόνοι τους τον έλεγχο. Δεν υπήρχαν πρακτικά ή αρχεία δεσμεύσεων. Μη τηρώντας σωστή διαδικασία, έβγαλαν ένα αποτέλεσμα ελέγχων που αποτυπώθηκε στις πληρωμές. Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτά τα ΑΦΜ πληρώθηκαν χωρίς να ξέρουμε τι δικαιολογητικά είχαν προσκομισθεί, με ένα excel μόνο και μετά δεσμεύτηκαν», πρόσθεσε ενώ αναφερόμενη στην περίπτωση Ξυλούρη, κατέθεσε στην επιτροπή βεβαίωση εφορίας του 2023 η οποία, όπως είπε, αποδεικνύει πως επί Σημανδράκου ο συγκεκριμένος είχε λάβει 108.253 ευρώ. Κατά την ίδια η συγκεκριμένη περίπτωση δεσμεύτηκε λόγω των δηλωθέντων τεμαχίων, καθώς κατά τον έλεγχο που έτρεξε η ίδια για το ζωϊκό κεφάλαιο, δεν βρέθηκαν παρατυπίες.

«Εγώ είχα εντολή από τον Σημανδράκο για έλεγχο ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη. Είχε το ζωικό κεφάλαιο κατά τον έλεγχο ο Ξυλούρης. Το έγγραφο Τυχεροπούλου έλεγε για εκτάσεις βοσκοτόπων αλλού εκτός Κρήτης, εγώ δεν είχα οδηγία για διοικητικό έλεγχο. Ο κύριος Ξυλούρης πληρώθηκε, ενώ τα ΑΦΜ ήταν δεσμευμένα επί Σημανδράκου», είπε ενώ απαντώντας πως πληρώθηκε ενώ ήταν δεσμευμένο το ΑΦΜ είπε χαρακτηριστικά: «Αυτά να τα απαντήσουν οι Σημανδράκος, Τυχεροπούλου και Θεοδωρόπουλος».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Σταυρούλα Κουρμέντζα έβαλε στο στόχαστρο την Παρασκευή Τυχεροπούλου και τον Ευάγγελο Σημανδράκο και για την περιβόητη κλειδωμένη ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία όπως κατέθεσε περιείχε 13 μη νόμιμες ιεραρχικές προσφυγές.

«Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κλειδώνει μια ντουλάπα. Περιείχε αρκετά πράγματα η ντουλάπα. Περιείχε έγγραφα της διεύθυνσης τεχνικών ελέγχων, των αμεσων ενισχυσεων, που εμείς τα ψάχναμε και δεν υπήρχαν αυτά τα έγγραφα. Περιείχε ακόμη 13 ιεραρχικές προσφυγές μη νόμιμες υπογεγραμμένες από Σημανδράκο και διευθύντρια. Μεταξύ άλλων ήταν η υπόθεση της 73χρονης απο Κοζανη που έχει δεσμευτεί», υποστήριξε για το θέμα.

Η μάρτυρας ρωτήθηκε και για τις συνομιλίες της δικογραφίας όπου αναφέρεται το όνομά της ή φέρεται η ίδια να έχει επικοινωνία με άλλα στελέχη του οργανισμού και να συνομιλούν για ελέγχους. Απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, η κ. Κουρμέντζα δήλωσε πως «ποτέ δεν καθυστέρησα ελέγχους», ενώ αναφορικά με συνομιλία που αφορούσε έλεγχο στα Ζωνιανά, υποστήριξε πως η καθυστέρηση έγινε λόγω ζωονόσων. Σε άλλο σημείο, κατέθεσε πως ποτέ δεν δέχθηκε πίεση για αποδέσμευση κόκκινων ΑΦΜ.

Κόντρα Καζαμία - ΝΔ

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, στεκόμενος στα όσα κατήγγειλε η μάρτυρας κυρίως για την Παρασκευή Τυχεροπούλου, ζήτησε η κατάθεση της κ. Κουρμέντζα να διαβιβαστεί στην Δικαιοσύνη «για να δούμε ποιοι έκαναν και τι» και επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως σύρεται πίσω από την Ζωή Κωνσταντοπούλου «για να χτίσουν μια νέα σκευωρία».

Αυτή η αναφορά προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αλέξανδρου Καζαμία, που εγκάλεσε το προεδρείο γιατί επέτρεψε στον εισηγητή της ΝΔ να κάνει πολιτική τοποθέτηση αντί να εξετάσει τον μάρτυρα, με την αντιπρόεδρο της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα που προήδρευε της συνεδρίασης, να του αναφέρει σε έντονο ύφος: «Δεν γίνεται κάθε φορά που είμαι εγώ στο προεδρείο να διακόπτετε. Εκτός και αν έχετε θέμα με τις γυναίκες. Δεν είστε αστυνόμος της επιτροπής»

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας απέρριψε τις αιτιάσεις, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να επανέρχεται κατηγορώντας τον πως εξαπολύει «αήθη επίθεση στην πρόεδρο και κατά τα άλλα είστε ανθρωπιστές» και τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας να καταλογίζει υποκρισία στον εισηγητή της ΝΔ, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι εντάχθηκε ξανά στην ΝΔ ο Δημήτρης Κυριαζίδης που είχε διαγραφεί μετά την σεξιστική επίθεση που είχε εξαπολύσει εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου.