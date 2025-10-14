Για άθλια μεθόδευση της κυβέρνησης με στήριξη του πρώην δημάρχου Αθηναίων κάνει λόγο ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Ευθείες βολές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή το Γηροκομείο Αθηνών.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αιφνιδιαστική τροπολογία στη Βουλή και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση, παίρνει το Γηροκομείο Αθηνών από τον Δήμο Αθηναίων, μεταφέροντας την αρμοδιότητα της εποπτείας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δηλαδή στο κράτος» αναφέρει σε ανάρτησή του.

Συνεχίζει λέγοντας πως «το κάνει τώρα, σε μια χρονική στιγμή που, μετά τα σκάνδαλα που ταλαιπώρησαν το ίδρυμα επί χρόνια, αυτό καλείται να εφαρμόσει ένα σχέδιο εξυγίανσης υπό την εποπτεία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μάλιστα αντιστέκεται σθεναρά στην πώληση περιουσιακών στοιχείων του ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, χωρίς τις αναγκαίες εγγυήσεις διαφάνειας και χωρίς τεκμηρίωση ότι έτσι υπηρετείται το συμφέρον του Γηροκομείου Αθηνών και των ωφελούμενων της πόλης, των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και όχι του κάθε αγοραστή. Με την τροπολογία της κυβέρνησης δημιουργείται μεγάλο κενό στον έλεγχο και στην εποπτεία κάθε διαδικασίας πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου Αθηνών».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης κάνει λόγο για «μια απαράδεκτη εξέλιξη που η κυβέρνηση οφείλει να αναιρέσει, αλλά και να απολογηθεί γι’ αυτή. Η περιουσία του Γηροκομείου δεν είναι μια ακόμη ευκαιρία για κάποιους, είναι το μέσο στήριξης των ανθρώπων που φροντίζει και ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι εμπόδιο, αλλά εγγυητής των διαδικασιών, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Στην ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης ζητά εξηγήσεις και από τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων, Κ¨ωστα Μπακογιάννη. «Τι λέει για όλα αυτά ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστας Μπακογιάννης; Αφού έχασε το Δήμο, τώρα μαζί με την κυβέρνηση που στηρίζει και στηρίζεται προχωρούν με αυτήν την άθλια μεθόδευση καθώς δεν μπορούν να χωνέψουν το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών το 2023».

