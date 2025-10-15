Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, το Μαξίμου, παρά τις αρχικές προθέσεις, τείνει στην απόφαση να μην προχωρήσει στο σβήσιμο των ονομάτων των 57 νεκρών στην τραγωδία των Τεμπών.

Κυρίως για λόγους συμβολισμού η κυβέρνηση θέλει η επίμαχη τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να έχει ψηφιστεί μέχρι την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Η τροπολογία, που αρχικά είχε προγραμματισθεί να κατατεθεί αύριο στη Βουλή, τελικά αναμένεται να ψηφιστεί την άλλη εβδομάδα. Ο λόγος; Η κυβέρνηση έχει έτοιμο το προσχέδιο, αλλά περιμένει την επιστροφή του Νίκου Δένδια στα τέλη της εβδομάδας από την Αμερική, προκειμένου να συμπληρώσει και εκείνος ενδεχόμενες δικές του παρατηρήσεις.

«Η παρέλαση θα γίνει όπως πρέπει», δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, επιβεβαιώνοντας τον σχεδιασμό του Μαξίμου, με κάποιους στην κυβέρνηση να τονίζουν ότι ακόμη και η διατύπωση και οι λέξεις στην συγκεκριμένη τροπολογία θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές, ώστε να αποφευχθούν συγχύσεις και περιττές αντιδράσεις.

Τι περιλαμβάνει η τροπολογία

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η τροπολογία θα θέτει τέλος στις διαδηλώσεις περιμετρικά του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, δηλαδή, στον χώρο που εκτείνεται από την Προεδρική φρουρά μέχρι το πεζοδρόμιο, ακριβώς κάτω από τη βουλή.

Η ίδια τροπολογία αναμένεται να απαγορεύει την αλλοίωση του χώρου, τις καταλήψεις, ενώ θα προβλέπει και ποινές για όσους παραβιάζουν τον νόμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπεύθυνο να αναλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, την καθαριότητα και την ανάδειξη του μνημείου καθίσταται το υπουργείο Άμυνας. Η τροπολογία αναμένεται να έχει και ειδική πρόβλεψη για το ποιος θα επεμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, καθιστώντας αποκλειστικά αρμόδια την ελληνική αστυνομία.

Δεν θα σβηστούν τα 57 ονόματα

Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να συγκρουστεί με όλα τα κόμματα της Αριστεράς και με όσους συμμερίζονται την άποψη πως το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να είναι ελεύθερο σε όσους θέλουν να διαδηλώσουν. Εμφανίζεται, όμως, προβληματισμένη για το αν θέλει να συγκρουστεί με γονείς θυμάτων των Τεμπών ερεθίζοντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, το Μαξίμου, παρά τις αρχικές προθέσεις, τείνει στην απόφαση να μην προχωρήσει στο σβήσιμο των ονομάτων των 57 νεκρών στην τραγωδία των Τεμπών. Το άτυπο «μνημείο των Τεμπών» στο σημείο θα παραμείνει, θα περιφρουρηθεί - όπως και ο υπόλοιπος χώρος - αλλά δεν θα επιτραπεί στο μέλλον να υπάρξει νέα παρέμβαση.

Εξάλλου, όπως διαμηνύει το Μαξίμου, υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στο Πάρκο Ερμού και Πειραιώς, απέναντι από την Τεχνόπολη με την ονομασία «Το δένδρο των Ψυχών».

Το πρόβλημα με τον καθαρισμό

Όσο και αν φαίνεται περίεργο, ένα από τα «αγκάθια» της τροπολογίας εντοπίζεται στο ποιος θα έχει την αρμοδιότητα για τον καθαρισμό του χώρου. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να διατηρήσει την σχετική αρμοδιότητα ο δήμος της Αθήνας.

Παρότι κανείς δεν το υποστηρίζει επίσημα, είναι γνωστό ότι στο Μαξίμου υπάρχει ενόχληση από τη στάση που τήρησε ο δήμος όλο αυτό το διάστημα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς, όχι μόνον δεν παρενέβη για να καθαρίσει τον χώρο, αλλά απεναντίας έδειξε ανοχή στις σκηνές και όσα συνόδεψαν την 23ημερη παραμονή του Π. Ρούτσι στο σημείο.

Και το ερώτημα είναι ποιος θα είναι υπεύθυνος να καθαρίσει το σημείο και να γίνει ο «κακός» με μερίδα της κοινής γνώμης; Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης, υπεύθυνος για τον καθαρισμό θα είναι ο στρατός. Κάτι που δημιουργεί πολύ αρνητικούς συνειρμούς…

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν αποτελεί πρόβλημα. Πιστεύουν ότι υπάρχουν λύσεις που μπορεί να προκριθούν από το Άμυνας, όπως την καθαριότητα του μνημείου να αναλάβει ιδιωτική εταιρία ή ο δήμος της Αθήνας, υπό τις εντολές του υπουργείου Άμυνας.

Ίδωμεν…