Καμία παρέμβαση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζει η Κουμουνδούρου.

Ο Αθανάσιος Καπρέλης- που έκανε δύο θητείες ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (1.3.2010 - 14.1.2013 και 23.6.2016 - 19.11.2019), ήταν απολύτως σαφής στις απαντήσεις του, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, τονίζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η “αλήθεια” της ΝΔ για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρρέει, υπό το βάρος της “πραγματικής” αλήθειας, που αναδεικνύεται καθημερινά, από τις καταθέσεις ή τις “κατ’ επίφαση” καταθέσεις των φίλα προσκείμενων σε αυτήν διοικήσεων, αλλά και των “ουδέτερων” διοικήσεων του Οργανισμού», επισημαίνουν.

«Καθημερινά, θα γίνεται όλο και πιο αντιληπτό στους Έλληνες πολίτες, ότι η διαφθορά, η διαπλοκή και η απόπειρα συγκάλυψης στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν συγκεκριμένο “όνομα” (κυβέρνηση Μητσοτάκη) και συγκεκριμένη “διεύθυνση” (Μέγαρο Μαξίμου)», συμπληρώνουν.

Αναφορικά με την κατάθεση του Αθανάσιου Καπρέλη, σημειώνουν πως ο ίδιος τόνισε ότι δεν ανήκε στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ «και δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν δέχτηκε καμία παρέμβαση από την πολιτική ηγεσία επί των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική κατεύθυνση ήταν να γίνονται οι πληρωμές στην ώρα τους, με συνεχείς ελέγχους παντού».

Επίσης, επισημαίνουν πως ανέφερε ότι «την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο τότε επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, είχε αναγνωρίσει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί ως ένας σύγχρονος Οργανισμός, καθώς έγινε προσπάθεια αναβάθμισής του και ευθυγράμμισης της λειτουργίας του με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και κατευθύνσεις».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν πως ο κ. Καπρέλης απάντησε ξεκάθαρα σε ερώτηση του εισηγητή του κόμματος, Βασίλη Κόκκαλη, πως «η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την περίοδο 2019-2022, δεν εστίασε σε αυτή καθαυτή την “Τεχνική Λύση” και στα “Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης”, αλλά αποκλειστικά σε όσους, με πολιτικές πλάτες, παρουσιάστηκαν ψευδώς ως ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές μεγάλων εκτάσεων βοσκοτόπων, με σκοπό την απόκτηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα. Την ίδια στιγμή που, τα επόμενα έτη, έως το 2024, τα ίδια άτομα φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και να ζήτησαν τη διάθεση της αντίστοιχης δημόσιας γης για ενεργοποίηση και διατήρηση των δικαιωμάτων τους».

Για την «περίεργη αύξηση» του ζωικού κεφαλαίου, ο κ. Καπρέλης «ανέφερε ότι όταν, το 2017, διαπιστώθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων κάποια αύξηση, δόθηκε εντολή για έκτακτους ελέγχους, ενώ το επόμενο έτος (2018) σημειώθηκε σημαντική μείωση τόσο στον αριθμό των κτηνοτρόφων, όσο και στα ποσά που διανεμήθηκαν. Μάλιστα, για όλη την περίοδο μέχρι το 2019, επισήμανε ότι οι έλεγχοι ήταν συστηματικοί και συνεχείς και κατέστησε σαφές ότι, η εκτίναξη του Εθνικού Αποθέματος και η “κρητική επέλαση”, από το 2019 και μετά, είναι σκάνδαλο 100% της ΝΔ», συνεχίζουν οι ίδιες πηγές.

Όπως προκύπτει από την κατάθεση του κ. Καπρέλη, «αλλά και από το έγγραφο που προσκόμισε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Β. Κόκκαλης, η νομιμότητα του διαχωρισμού βοσκοτόπων από ζωικό κεφάλαιο για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων προέκυψε από το έγγραφο της DG AGRI, DS-CDP−2015−04-rev1 προς όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., με βάση το οποίο κρίθηκε απαραίτητο να τροποποιηθούν οι διατάξεις περί των κριτηρίων επιλεξιμότητας των εκτάσεων και να εισαχθούν ελεγκτικά κριτήρια για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1307/2013 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 639/2014 για τις άμεσες ενισχύσεις, μέχρι τις 31-1-2015», προσθέτουν.

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της Ε.Ε., τροποποίησε τη σχετική υπουργική Απόφαση (ΥΑ 104/7056) με την υπουργική Απόφαση 1584/66059 στα σημεία που αφορούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των εκτάσεων και εισάγει αυστηρότερα ελεγκτικά κριτήρια για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλη την Ελλάδα», επισημαίνουν.

Σε ότι αφορά στην «Τεχνική Λύση», αναφέρουν πως «κατέστη σαφές ότι ήταν απόφαση Καρασμάνη (ΥΑ 22172 - ΦΕΚ 3464/23-12-2014) και όχι Αποστόλου και βέβαια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή του Κανονισμού για τον ορισμό των βοσκοτόπων, που οδήγησε τελικά στον κανονισμό OMNIBUS τον Δεκέμβριο του 2017, με τον οποίο διευρύνθηκε ο ορισμός των βοσκοτόπων, δίνοντας τη δυνατότητα να γίνουν επιλέξιμα προς ενίσχυση τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα, δηλαδή, “ο μεσογειακός τύπος βοσκότοπου”».

Όμως, «οι θετικές συνέπειες της προσπάθειας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που παρείχε επιπλέον επιλέξιμες εκτάσεις για τους κτηνοτρόφους μας, η Κυβέρνηση της ΝΔ, φάνηκε ανίκανη να τις αξιοποιήσει, με την εκπόνηση και υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, που θα έβαζαν τέλος στην “Τεχνική Λύση”, διαιωνίζοντας μέχρι σήμερα το πρόβλημα», τονίζουν ακόμα.