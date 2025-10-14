Τι αναφέρει ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Καπρέλης στην εξεταστική.

«Όταν έχεις ΚΥΔ στο Κιλκίς που βλέπει χάρτη στο Γαϊδουρονήσι, τότε έχουμε τρύπες», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αθανάσιος Καπρέλης, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού τις περιόδους 2010-2013 και 2015-2019.

Ο κ. Καπρέλης ανέφερε πως μέσω της δυνατότητας των Κέντρων να έχουν πρόσβαση σε όλα τα γεωχωρικά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν να αναπτυχθούν παραβατικές συμπεριφορές.

«Το 2017 υποχρεωθήκαμε μέσω του “Inspire” και του “GDPR” της κοινότητας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεώθηκε να ανοίξει όλα τα δεδομένα. Δηλαδή ο καθένας να βλέπει χάρτες όλη της Ελλάδας, πράγμα που δεν γινόταν πριν, όταν το ΚΥΔ έβλεπε μόνο τον χάρτη της χωρικής του ενότητας», είπε ο μάρτυρας, για να προσθέσει πως έτσι επιτήδειοι περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή να δουν ποιες εκτάσεις έμεναν αδήλωτες ώστε να τις δηλώσουν.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι φορέας απόσβεσης ανεργίας γεωπόνων. Έχει ανάγκη συνεργάτες, όπως τα ΚΥΔ. Αλλά εκεί που θέλαμε 200-250 είχαμε στο τέλος 500. Η πίεση να κάνουμε κατ’ έτος διαγωνισμούς οδήγησε σε παραβατικά ΚΥΔ που δεν μπορούσαν να ελεγχθούν. Δεν μπορείς να έχεις ένα κτηνοτροφικό γραφείο και να κάνεις και δηλώσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας μίλησε και για τη συνεργασία του με τον Μάκη Βορίδη, τον οποίο είχε πολιτικό προϊστάμενο για περίπου 6 μήνες. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, είπε πως ο ίδιος πρότεινε την κατανομή που οδήγησε στο περίφημο «συμφωνώ» του πρώην υπουργού. Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε προτείνει στον Μάκη Βορίδη να γίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανεξάρτητη αρχή στο τελευταίο ΔΣ που προήδρευσε πριν αποχωρήσει από τον Οργανισμό, λέγοντας πως εκείνος είχε πει πως το βλέπει θετικά.

Αναφορικά με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως ποτέ υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν παρενέβη στο έργο του και πως γενικώς και κατά τις δύο θητείες του δεν του ασκήθηκαν πολιτικές πιέσεις. Είπε ωστόσο πως δεχόταν βουλευτές στο γραφείο του και για οποιοδήποτε αίτημα παρέπεμπε στους αρμόδιους αντιπροέδρους. «Αυτή είναι η διαδικασία που περιγράφει το πελατειακό κράτος», επέμεινε ο Αλέξανδρος Καζαμίας, διερωτώμενος αν έμαθε ποτέ τι γινόταν με αυτά τα αιτήματα, με τον μάρτυρα να απαντά «ότι ποτέ δεν έκανα follow up».

Σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν έστειλε ο ίδιος στον εισαγγελέα την υπόθεση Μαγειρία και των τρικαλινών, είπε πως ξεκίνησε επί των ημερών του ο έλεγχος το 2018, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του ίδιου έτους όταν και υπέβαλλε την παραίτησή του και πως παρέδωσε τον φάκελο στον επόμενο πρόεδρο Γρηγόρη Βάρρα που τον προώθησε στις εισαγγελικές αρχές.

Για την δικαστική απόφαση που επέστρεφε στην Ελλάδα επιλέξιμες εκτάσεις που είχαν εξαιρεθεί, ο κ. Καπρέλης είπε πως επειδή δεν πρόλαβε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να τις ενσωματώσει όσο ήταν στο τιμόνι του Οργανισμού καθώς δεν υπήρχαν διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και κτηματολόγιο και χρειαζόταν πολυδάπανη μελέτη, η οποία δεν εγκρίθηκε από το οικονομικό τμήμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πηγές ΝΔ Καπρέλης: Εισηγήθηκα το «συμφωνώ» στον Βορίδη- Εστία του προβλήματος τα ΚΥΔ

Πλήρης παραδοχή από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ (2016-2019) Αθανάσιου Καπρέλη ότι ο ίδιος εισηγήθηκε το «συμφωνώ» -για την κατανομή των βοσκοτοπίων- στον νέο, τότε, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη.

Κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν αναζήτησε εναλλακτικό τρόπο αλλά εφήρμοσε την ίδια υπουργική απόφαση που είχαν ακολουθήσει και οι πρώην Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστόλου και Σταύρος Αραχωβίτης, δηλαδή αυτή της «τεχνικής λύσης» για την κατανομή των βοσκοτόπων. Μάλιστα, όπως έχει αποκαλυφθεί στον Τύπο με αντίστοιχα «συμφωνώ» είχαν υπογράψει και οι πρώην Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, την στιγμή που η αντιπολίτευση κατηγορεί μόνο τον Μάκη Βορίδη, για κάτι που και οι ίδιοι «εμπνεύστηκαν», υπέγραψαν και εφάρμοσαν!

Την ίδια ώρα, ο μάρτυρας υπογράμμισε ότι τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αποτελούν την εστία του προβλήματος καθώς εκεί «σπάει» η αλυσίδα και παρεισφρέουν οι παρανομίες. Κατέθεσε χαρακτηριστικά πως από το 2017 που άνοιξαν τα δεδομένα σε όλα τα ΚΥΔ έπρεπε να υπάρχουν έως 250 ωστόσο επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν διπλασιαστεί!

Σχετικά με την υπόθεση Κορασίδη, του στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος παρενέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για υπόθεση 400.000 ευρώ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού απάντησε ότι «δεν είναι φυσιολογικό» να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει τα στοιχεία από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και η οποία αν δεν είναι σωστά ενημερωμένη από τις ΔΑΟΚ, τότε προκύπτει πρόβλημα. Η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει τη Νέα Δημοκρατία και εκθέτει την ΕΝΠΕ η οποία αρνήθηκε την ευθύνη στη διαδικασία καταμέτρησης των ζώων και μάλιστα ο τρόπος καταγραφής φέρει την υπογραφή της τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένας Αποστολάκη, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως κατήγορος.

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι σύμφωνα με τον μάρτυρα, το 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, όταν η ΠΑΣΕΓΕΣ κατέρρεε ως τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση και αδυνατούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο του Φορέα Συντονισμού, αποφασίστηκε η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με τη συμμετοχή μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ, δηλαδή αγροτικών συνεταιρισμών, της Αγροτικής Τράπεζας και της NEUROPUBLIC AE, και η νέα αυτή εταιρεία θα οριζόταν Φορέας Συντονισμού του ΟΣΔΕ! Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, αυτοί που υπερχρέωσαν τις ενώσεις και το τριτοβάθμιο όργανό τους συμμετείχαν εξ ιδρύσεως στο νέο κεφάλαιο με πρωταγωνιστή το σύστημα ΠΑΣΟΚ και Φορέα Συντονισμού και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή την ανάγκη να διερευνηθούν σε βάθος οι διαχρονικές παθογένειες στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ παρά την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα.

Πηγές ΠΑΣΟΚ

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καπρέλης, απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του τέθηκαν από το ΠΑΣΟK για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, την καταπάτηση δημόσιων βοσκοτόπων, τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού, παρά την πολυετή θητεία του στον οργανισμό. Η στάση του κ. Καπρέλη επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν «στο περίπου», χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς διαφάνεια και χωρίς λογοδοσία. Ένας δημόσιος οργανισμός που διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων λειτουργούσε με προχειρότητα και αδιαφορία για την εσωτερική του δομή.

Αυτή η προσέγγιση είχε σαν αποτέλεσμα να μην αποτελέσει προτεραιότητα για την τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη διοίκηση του κ. Καπρέλη η ενσωμάτωση 8 εκατομμυρίων στρεμμάτων επί πλέον επιλέξιμων βοσκότοπων με χαμηλή ξυλώδη βλάστηση σε εφαρμογή του Κανονισμού Omnibus (τέλος του 2017). Αποτέλεσμα αυτής της ολιγωρίας μέχρι το 2019-2020 ήταν η εκτόξευση εθνικού αποθέματος με βοσκοτόπια χωρίς ζώα αυτές της χρονιές.

Ο κ. Καπρέλης επισήμανε ότι η τοποθέτησή του στη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πολιτική απόφαση του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αποστόλου. Για την υπέρμετρη αύξηση των δηλώσεων ζώων ο κ. Καπρέλης προσπάθησε να την υποτιμήσει λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν «λίγο τσιμπημένη»… Στην επίμονη ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν έγιναν κρίσεις και επιλογές προϊσταμένων και διευθυντών από το 2011 έως το 2020, όπως προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα να διατηρούνται τα ίδια πρόσωπα σε νευραλγικές διευθυντικές θέσεις επί μία δεκαετία είπε ότι δεν βρήκε χρόνο να ασχοληθεί «καθώς είχε άλλες προτεραιότητες»...

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε ότι ο πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ήταν εκείνος που εισηγήθηκε την εγκύκλιο 80895/17.10.2019 που περιόριζε τους ελέγχους των ενοικιαστηρίων αποκλειστικά βάσει του «νομότυπου» Ε9, μέτρο που οδήγησε σε πλασματικές δηλώσεις και καταχρήσεις, για την οποία φέρει και ο ίδιος ακέραια ευθύνης αφού την υπογράφει ως Πρόεδρος.

Όπως επιβεβαίωσε οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου για υποθέσεις καταχρήσεων σε δημόσιους βοσκοτόπους δεν διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, αλλά διαβιβάστηκαν από τον ίδιο στον ΓΓ του Υπουργείου και επέλεξε ο ίδιος να την παραδώσει στον επόμενο Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠ και όχι να τις παραδώσει στην Δικαιοσύνη (υπόθεση Μαγειρία).