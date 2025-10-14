Εφ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργος Γεραπετρίτης στον Αθήνα 9,84.

Ο Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα λίγες ώρες μετά από τη Συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, που υπογράφηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία στο αιγυπτιακό θέρετρο του Σάρμ Ελ Σέιχ, έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή που δίνει προοπτική και όραμα στην πολύπαθη περιοχή», αλλά και για «νίκη της λογικής και του δικαίου» σε σχέση με την απελευθέρωση των επί δύο χρόνια κρατούμενων ομήρων, οι οποίοι παρέμειναν ζωντανοί.

Ακόμα, τόνισε πως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ειρήνη θα παραμείνει ενεργή και θα περάσουμε στη δεύτερη φάση, με τη σταδιακή αποχώρηση των στρατευμάτων και την εγκατάσταση νέας διοίκησης στην Παλαιστινιακή Αρχή χωρίς τρομοκρατικά στοιχεία, ώστε να οδηγηθούμε στο τελικό όραμα. Στο σχέδιο ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους, που θα μπορεί να συμβιώνει βιώσιμα ,σε συνθήκες ασφάλειας με το Ισραήλ.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε παράλληλα στα ελληνοτουρκικά, στο ζήτημα συμμετοχής της Άγκυρας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας μέσω του προγράμματος SAFE, στο Ουκρανικό, ενώ σχολίασε και την ακυρωθείσα συνάντηση των κ.κ Μητσοτάκη και Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

*Για την υπογραφή συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

«Ήταν μια ιστορική στιγμή η οποία δίνει προοπτική και όραμα στην πολύπαθη περιοχή. Συγκεντρώθηκαν ηγέτες από όλο τον κόσμο για τη συμφωνία στη βάση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για την κατάπαυση του πυρός, τις συνθήκες ασφαλείας και την ανασυγκρότηση στη Γάζα, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Αιγύπτου.

Είναι πολύ σημαντική η στιγμή. Και μόνο το γεγονός ότι έχουν απελευθερωθεί οι επί δύο χρόνια κρατούμενοι όμηροι, αποτελεί νίκη της λογικής και του δικαίου. Βεβαίως, όμως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει ενεργή η ειρήνη και θα περάσουμε στη δεύτερη φάση η οποία περιλαμβάνει τη σταδιακή υποχώρηση στρατευμάτων, την εδραίωση της ειρήνης, την εγκατάσταση νέας διοίκησης στην Παλαιστίνη και να οδηγηθούμε στο τελικό όραμα που είναι η ίδρυση ενός κράτους της Παλαιστίνης που θα συνυπάρχει ειρηνικά με το κράτος του Ισραήλ.

Η πραγματικότητα είναι ότι η ειρήνη αυτή αποτελεί το επιστέγασμα μιας σειράς διαπραγματεύσεων, διαβουλεύσεων και εν τέλει επικράτησαν τα διπλωματικά μέσα. Βεβαίως, γι’ αυτή τη συμφωνία υπήρξε πρωτοβουλία συγκεκριμένων κρατών και όχι διεθνών οργανισμών όπως ήταν το σύνηθες στη βάση της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Εκείνο το οποίο έχει αποτέλεσμα είναι η ωφελιμότητα του πράγματος κι αυτό είναι ότι έχουμε κατάπαυση του πυρός. Διαμορφώνονται νέες συνθήκες στον κόσμο, είναι αλήθεια και εμείς από πλευράς μας μεριμνούμε έτσι ώστε η Ελλάδα να διατηρεί ένα ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, να είναι ισχυρός πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή και γενικότερα στον κόσμο και να έχει στρατηγικές συμμαχίες με όλους προκειμένου να μη απαιτείται η οποιαδήποτε έξωθεν παρέμβαση για την επίλυση των θεμάτων μας.

Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Ελλάδα έχει φροντίσει να μην έχει ανοιχτά μέτωπα. Ειδικά για τη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήταν πολύ λογική κι η πρόσκληση που έλαβε η Ελλάδα να παραβρεθεί στην ιστορική στιγμή στο Σάρμ ελ Σέιχ όπου βρέθηκαν λίγοι ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η Ελλάδα έχει τη στρατηγική της προσέγγισης με όλα τα μέρη της ευρύτερης περιοχής, είναι δηλαδή στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, αλλά έχει και άριστες σχέσεις με όλα τα αραβικά κράτη περιλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Αρχής, ως έντιμος συζητητής όλων των μερών.

Να επισημάνω δε ότι σε λίγη ώρα θα υποδεχθώ στο Υπουργείο Εξωτερικών την ομόλογό μου της Παλαιστινιακής Αρχής. Επίσης ότι γεωγραφικά αποτελούμε εγγύτατο παίκτη στη Μέση Ανατολή κι ουσιαστικό μέρος των Διεθνών Οργανισμών. Πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την τιμή να υπηρετούμε ως εκλεγμένο μέλος το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ».

*Η Ελλάδα παρούσα στην επόμενη ημέρα – Είναι αποδεκτή από όλη την περιφέρεια

«Τόσο στο ανθρωπιστικό κεφάλαιο , στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, στη διαχείριση των πόρων καθώς επίσης και στην ανοικοδόμησή της. Η Ελλάδα είναι αποδεκτή από όλη την περιφέρεια. Η Αίγυπτος που ήταν χθες η οικοδέσποινα, είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας κι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο ρόλος της χώρας στην περιοχή θα είναι ενεργός και αναβαθμισμένος».

*Για την Ουκρανία

Η Ελλάδα έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότατα. Ήταν μια επιλογή ευθύνης. Είναι σημαντικό μια χώρα όπως η Ελλάδα τάσσεται με τον αμυνόμενο κι όχι με τον επιτιθέμενο. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό και σε επίπεδο αρχής και σε επίπεδο πολιτικής. Μετά την υπογραφή της χθεσινής συμφωνίας, νομίζω η διεθνής πολιτική σκηνή θα στρέψει τα βλέμματα στην Ουκρανία. Είναι ένας εξαιρετικά ανθεκτικός πόλεμος. Δε διαφαίνεται, αυτή τη στιγμή, να υπάρχουν οι συνθήκες για άμεσο τερματισμό του πολέμου γιατί υπάρχουν ζητήματα εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Διατηρούμε, ωστόσο, μια μικρή αισιοδοξία. Οι πόλεμοι δεν είναι η λύση, μόνο η διπλωματία είναι η λύση. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα όχι με στρατιωτικά μέσα κι όπου απαιτηθεί διπλωματικά θα είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας.

Προς ώρας, δεν τίθεται θέμα στρατιωτικής συμμετοχής της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά το ζήτημα που τίθεται σε σχέση με τα εισοδήματα που λαμβάνονται από παγωμένα έσοδα της Ρωσίας είναι σύνθετο, το έχουμε συζητήσει… είναι κατασχεμένα έσοδα της Ρωσίας σε διάφορες χώρες του κόσμου, τα οποία παράγουν κάποια επιπλέον εισοδήματα, αυτά λοιπόν τίθεται ζήτημα αν θα μπορούσαν να ενισχύσουν την Ουκρανία. Δεν υπάρχει επαρκές νομικό πλαίσιο, αλλά υπάρχει κατανόηση στην Ε.Ε. ότι πρέπει να εξευρεθούν οι πόροι αυτοί.

Η ανθεκτικότητα είναι ζητούμενο και θέλω να τονίσω ότι σήμερα υπάρχει μια διεθνής αποτύπωση της κατανόησης ότι πρέπει να ενισχυθεί η αμυντική αυτονομία της Ευρώπης. Έχει φτάσει η στιγμή να σκεφτούμε άλλους τρόπους χρηματοδότησής της. Θα ωφεληθεί ιδιαιτέρως η Ελλάδα από αυτό γιατί βρίσκεται στα σύνορα της Ε.Ε.

*Για την ακύρωση της συνάντησης με τον Ερντογάν

Η δική μας στρατηγική είναι να επιδιώκουμε λειτουργική σχέση με την Τουρκία, δεν είναι εποχή για να παράγονται κρίσεις, αλλά δε θα αποστούμε από τις θέσεις μας και τις θέσεις που ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας μας. Έχουμε διαμορφώσει ισχυρό πλαίσιο με πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει. Δεν ασκεί επιρροή στις σχέσεις μας η ακύρωση της συνάντησης. Προέκυψε για συγκεκριμένο λόγο, ο Ερντογάν ακύρωσε κι άλλες συναντήσεις. Εκείνο που έχουμε κατακτήσει είναι η συγκυρία να μην επιδρά αρνητικά στο διάλογο με την Τουρκία. Έχουμε δομημένο διάλογο με την Τουρκία με συγκεκριμένους πυλώνες. Θα έρθει η ώρα που θα βρεθούν οι δύο ηγέτες. Δεν θέλουμε κρίσεις στην περιοχή μας και θέλουμε η Ελλάδα να ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα.