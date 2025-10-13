Το σχόλιο του Λευτέρη Παπαγιαννάκη με αφορμή δήλωση του Παύλου Μαρινάκη.

Με μία φράση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, σχολιάζει την ελληνική κυβέρνηση.

«Πλέον επίσημα η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων» καταλήγει ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης. Σε σχετική του ανάρτηση παρέθεσε τη φράση του κυβερνητικού εκπροσώπου λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έχουμε αποφασίσει - και αργήσαμε - να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων, της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών. Η Αντιπολίτευση φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει στη χώρα, ούτε τι ζητάει ο κόσμος». - Παύλος Μαρινάκης στη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όταν κάποιος ρωτήσει πότε έφτασε ακροδεξιά η κυβέρνηση, η δήλωση αυτή θα είναι μέρος της απάντησης» αναφέρει ο διευθυντής του ΕΣΠ.

