Η Γερμανία επιθυμεί τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, για αμυντικές επενδύσεις 150 δισ. ευρώ.

«Αδιανόητη» χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης, σε συνέχεια δηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας εν όψει συνάντησής του με τον Έλληνα ομόλογό του.

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ είχε προγραμματισμένη επίσκεψη αύριο Δευτέρα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, η οποία όμως μετατίθεται λόγω της συμμετοχής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Έλληνα ΥΠΕΞ στην τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα στην Αίγυπτο μαζί με ομολόγους τους από άλλες χώρες, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Τραμπ.

Η Γερμανία επιθυμεί τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, για αμυντικές επενδύσεις 150 δισ. ευρώ. Ο σχετικός Κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής χωρών εκυός ΕΕ, όπως η Τουρκία, ως «ομόφρονη τρίτη χώρα» και «δυνάμει υποψήφιο μέλος».

Όπως δήλωσε ο Ν. Φαραντούρης, «ο Κανονισμός SAFE υιοθετήθηκε με ταχείες διαδικασίες απ' το Συμβούλιο Υπουργών τον περασμένο Μάιο, με τη συγκατάθεση και της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά παρακάμπτοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», το οποίο προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του Κανονισμού.

«Είχα επισημάνει ότι η Τουρκία είναι ασύμβατη με το κοινό ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα και είχα χαρακτηρίσει τον Κανονισμό SAFE «διπλή κερκόπορτα» για την είσοδο της Τουρκίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ασφάλειας και άμυνας, χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε μία διακομματική κατανόηση της πραγματικότητας», τόνισε ο ευρωβουλευτής Ν. Φαραντούρης.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη δώσει μία θεσμική απάντηση στη Κομισιόν και το Συμβούλιο, ζητώντας την ακύρωση του Κανονισμού SAFE στο Δικαστήριο. Ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας απέναντι σε μια απόφαση που λήφθηκε παρατύπως και θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή και την ασφάλεια της Ευρώπης» δήλωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής. Και συνέχισε:

«Το Βερολίνο διατηρεί στενές σχέσεις με την Άγκυρα με διμερές εμπόριο ύψους €47 δισ. και απ’ ευθείας γερμανικές επενδύσεις στην Τουρκία €12 δισ. Το πρόγραμμα SAFE αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για να αντιμετωπίσει η Γερμανία τις υφεσιακές απειλές στην οικονομία ολοκληρώνοντας μεγάλες προμήθειες πολεμικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των 40 αεροσκαφών Eurofighter στην τουρκική πολεμική αεροπορία».

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Ν. Φαραντούρης, «ο εξοπλισμός της Τουρκίας δεν εξυπηρετεί τη συλλογική άμυνα, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο κύριος Βάντεφουλ εν όψει της επίσκεψής του, αλλά τις αναθεωρητικές επιδιώξεις της Άγκυρας σε βάρος της Αθήνας και της Λευκωσίας».

«Καλώ την ελληνική Κυβέρνηση να αξιοποιήσει το μομέντουμ που χαράξαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αντισταθεί στις πιέσεις της Γερμανίας. Το Βερολίνο πρέπει να εισπράξει ένα ηχηρό ΟΧΙ απ' την Αθήνα».