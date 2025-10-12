Η ανάρτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς.

«Το καθεστώς Μητσοτάκη διαλύει τη χώρα μακροπρόθεσμα επισημαίνει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει πως «οι πραγματικοί αγρότες πληρώνουν το σκάνδαλο των ανύπαρκτων. Αυτά που συμβαίνουν στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμπουν σε μαύρη κωμωδία. Πρώην Πρόεδρος που καταθέτει ότι ο Υπουργός τον απομάκρυνε γιατί κυνηγούσε τις παρανομίες και Υπουργός που απαντάει από το facebook ότι τον απομάκρυνε γιατί είχε υποπέσει σε ''σοβαρό ατόπημα''. Μικρή λεπτομέρεια: ο αποπεμφθείς για ''σοβαρό ατόπημα'', κατά τον Υπουργό, είναι σήμερα Σύμβουλος του Πρωθυπουργού… Στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετούνται από τον Υπουργό ''μέλη και ψηφοφόροι'' της ΝΔ, όπως καταθέτουν, που διατηρούν παράλληλα εταιρείες ενώ συγγενικά τους πρόσωπα λαμβάνουν επιδοτήσεις αλλά δεν βλέπουν πουθενά σύγκρουση συμφερόντων».

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

«Καλημέρα σε όλες και όλους.

Οι σημειώσεις μου για την εβδομάδα που πέρασε.

1.​ Οι πραγματικοί αγρότες πληρώνουν το σκάνδαλο των ανύπαρκτων

Αυτά που συμβαίνουν στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμπουν σε μαύρη κωμωδία.

Πρώην Πρόεδρος που καταθέτει ότι ο Υπουργός τον απομάκρυνε γιατί κυνηγούσε τις παρανομίες και Υπουργός που απαντάει από το facebook ότι τον απομάκρυνε γιατί είχε υποπέσει σε «σοβαρό ατόπημα». Μικρή λεπτομέρεια: ο αποπεμφθείς για «σοβαρό ατόπημα», κατά τον Υπουργό, είναι σήμερα Σύμβουλος του Πρωθυπουργού…

Στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετούνται από τον Υπουργό «μέλη και ψηφοφόροι» της ΝΔ, όπως καταθέτουν, που διατηρούν παράλληλα εταιρείες ενώ συγγενικά τους πρόσωπα λαμβάνουν επιδοτήσεις αλλά δεν βλέπουν πουθενά σύγκρουση συμφερόντων.

Και φυσικά, συνεχή τεκμήρια δεξιάς «αριστείας»: «δεν ξέρω», «δεν απαντώ», «δεν θυμάμαι», «δεν άκουσα τίποτα», «δεν έμαθα τίποτα», «δεν ήταν κοντά το γραφείο μου (!)».

Άλλη μια Εξεταστική Επιτροπή – παρωδία που συμπυκνώνεται στη φράση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς και μέλους της επιτροπής, Χουσεϊν Ζεϊμπέκ:

«Σας ευχαριστούμε, ρίξατε άπλετο φως στην υπόθεση».

Το Luben μπορεί να φτιάξει ένα ωραίο βίντεο με όλα αυτά.

Το πρόβλημα είναι ότι το μάρμαρο το πληρώνουν οι έντιμοι αγρότες.

Όχι μεταφορικά. Κυριολεκτικά. Οι αγροτικές επιδοτήσεις είναι στον αέρα, ενώ έχουν ακυρωθεί όλες οι αιτήσεις που αφορούν τα βιολογικά προϊόντα. Κι όταν οι αγρότες διαμαρτύρονται το καθεστώς Μητσοτάκη τους συλλαμβάνει. Αύριο που δικαίως θα βγουν στους δρόμους, η κυβέρνηση θα κουνάει πάλι το δάχτυλό για «υποκινητές» και για τον κίνδυνο του «λαϊκισμού»;

2.​ Εσείς πήρατε μπόνους 40.000 ευρώ;

Η Υπουργός Εργασίας που υπερασπίζεται με σθένος το 13ωρο όχι μόνο δεν βλέπει κανένα απολύτως πρόβλημα να παραμένει στη θέση ο έκπτωτος – με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας – Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, που καλείται και στην ακρόαση φορέων στη Βουλή, αλλά δεν βλέπει και καμία παρανομία όταν του καταβάλλεται μπόνους 40.000 ευρώ.

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών έφερε στη Βουλή η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου. Ο διάλογος Αχτσιόγλου-Κεραμέως είναι χαρακτηριστικός: Από τη μία πλευρά, η υπεράσπιση των εργαζομένων με παράθεση στοιχείων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς που λένε ότι στη χώρα αυτή οι εργαζόμενοι βγάζουν λίγα και οι επιχειρήσεις πάρα πολλά. Και από την άλλη, η γνωστή συνταγή: χάχανα, κοπτορραπτική και το προκάτ non-paper που «όλα πάνε καλά». Φυσικά πάνε. Φτάνει να είσαι τρόφιμος του «επιτελικού» κράτους.

Το νομοσχέδιο Κεραμέως – Μητσοτάκη μας γυρίζει έναν αιώνα πίσω.

Και τις επόμενες μέρες θα δώσουμε τις μάχες μας στη Βουλή και στους δρόμους.

Για το δίκιο των εργαζομένων.

3.​ Πόσο κοστολογείται η αξιοπρέπεια;

Η επιστροφή των αγωνιστών και των αγωνιστριών του Global Sumud Flotilla από τις ισραηλινές φυλακές τροφοδότησε ένα οργανωμένο τοξικό κύμα από τη γνωστή συμμαχία ακροδεξιών, ακροκεντρώων και τον κυβερνητικό σύλλογο «Israel Fanatics». Ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης μας είπαν ότι κακώς ναυλώθηκε αεροπλάνο για την επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: 27 συμπολίτες μας απήχθησαν σε διεθνή ύδατα και κρατήθηκαν σε φυλακές του Ισραήλ παράνομα. Γι’ αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών αναγκάστηκε να κάνει επίσημο διάβημα στην Πρεσβεία του Ισραήλ ζητώντας την απελευθέρωση και επιστροφή των 27. Τα περί «νομικού κενού» του κ. Μαρινάκη δεν είναι επικίνδυνη άγνοια. Είναι συνειδητό και κυνικό κλείσιμο του ματιού στα ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει τους Έλληνες πολίτες όπου κι αν βρίσκονται. Όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις. Δεν θα μας γυρίσουν στις πιο σκοτεινές εποχές που γνώρισε αυτή η χώρα για να δηλώσουν την υποτέλειά τους στο Ισραήλ και τον σφαγέα Νετανιάχου.

4.​ Ενότητα της Αριστεράς

Με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα κλείνει ένας μεγάλος ιστορικός κύκλος.

Με τις επιτυχίες και τα λάθη του.

Και πρέπει να πω ότι είμαι περήφανος για όσα σημαντικά πετύχαμε ως Αριστερά σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Αλλά στέκομαι και αυτοκριτικά για όσα δεν κάναμε.

Τώρα μιλάμε για την πολιτική τού σήμερα.

Το καθεστώς Μητσοτάκη διαλύει τη χώρα. Όχι προσωρινά. Μακροπρόθεσμα.

Η μόνη απάντηση σε αυτό είναι μια σαφής μετωπική σύγκρουση με τις πολιτικές της Δεξιάς: και στα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, και στους στρατηγικούς στόχους, και σε επίπεδο αξιών και ιδεών.

Αυτό μπορεί να το κάνει πράξη μόνο μια ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά.

Που ξέρει καλά ποιους θέλει να εκπροσωπεί και με ποιους θα συγκρουστεί.

Όχι μια δύναμη που λέει στον καθένα και την καθεμιά αυτό που θέλει να ακούσει και τελικά δεν κάνει τίποτα για να μη δυσαρεστήσει κανέναν.

Απ’ αυτό κινδυνεύουμε. Από τη ρητορική οξύτητα και την πρακτική αδράνεια.

Οι πολίτες δεν θα εμπιστευτούν όσους προσπαθούν να τους πείσουν ότι οι ίδιοι είναι η απάντηση στις ανάγκες τους.

Ούτε όσους διακατέχονται από τον ναρκισσισμό της απόλυτης αλήθειας.

Θα εμπιστευτούν εκείνους που θα κάνουν εφαρμόσιμη και χειροπιαστή την πολιτική που απαντά στις ανάγκες τους.

Αυτό είχαμε κατά νου όταν η Νέα Αριστερά μίλησε πρώτη για Λαϊκό Μέτωπο, με πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες. Είναι πλέον σημαντικό ο κύκλος των διεργασιών να βαθύνει, να πάρει σάρκα και οστά και να καταλήξει σε αποτέλεσμα που θα σταθεί αποφασιστικά και τελικά νικηφόρα απέναντι στη συμμαχία Δεξιάς και ακροδεξιάς».