Όλα όσα ζητά να εφαρμοστούν.

Ο Νίκος Παπαναστάσης, βουλευτής του ΚΚΕ και αντισυνταγματάρχης ε.α, βρέθηκε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Συντονιστικού Φορέων Εκπροσώπησης εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών στην Αθήνα και αναφέρθηκε στους δίκαιους αγώνες του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι πρέπει να αναγνωριστούν.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι το ΚΚΕ στηρίζει κάθε προσπάθειά τους στον αγώνα αυτό και κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει κάθε σκέψη κατάθεσης αυτού του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Το ΚΚΕ χαιρετίζει τη σημερινή συγκέντρωση και τα χιλιάδες εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν συγκεντρωθεί από κάθε

γωνιά της Ελλάδας για να συμμετάσχουν σ’ αυτή.

Στηρίζουμε τον αγώνα τους για τη δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Πιο συγκεκριμένα:

- Όχι στην σταδιοδρομική απαξίωση των στελεχών – Όχι στο Σώμα Υπαξιωματικών.

- Να γίνει πραγματική αναβάθμιση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

- Να γίνει αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλους τους Αποφοίτους των Στρατιωτικών Σχολών.

- Να καταργηθεί ο νόμος υφαρπαγής της περιουσίας των Ε.Δ.

- Όχι στον οικονομικό στραγγαλισμό των Μετοχικών Ταμείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού – Ναυτικού – Πολεμικής Αεροπορίας).

- Όχι στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών και των

οικογενειών τους.

- Να γίνουν πραγματικές και αξιοπρεπείς αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

- Να γίνει επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και αντίστοιχων συντάξεων, όπως και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

- Να ικανοποιηθούν άμεσα οι στεγαστικές ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους.

Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει κάθε σκέψη κατάθεσης αυτού του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Το ΚΚΕ, που σήμερα στηρίζει τα αιτήματα των υπαξιωματικών των προερχόμενων από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), θα συνεχίσει να βρίσκεται κάθε στιγμή δίπλα στο σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους.

Να στηρίζει τους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους με κάθε τρόπο, για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν».