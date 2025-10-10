«Οι 600.000 πολίτες που απείχαν τότε έδωσαν χαστούκι στον ΣΥΡΙΖΑ. Στις επόμενες εκλογές το ίδιο θα συμβεί στη Νέα Δημοκρατία.»

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μίλησε στα Παραπολιτικά θέτοντας στο επίκεντρο του λόγου του την ανάγκη για μια νέα πολιτική πορεία, βασισμένη στην κοινωνία, τη διαφάνεια και την αναδιανομή.

«Η Ελλάδα αποκλείστηκε από τη συζήτηση στη Μέση Ανατολή»

Ο κ. Κασσελάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «μονόπλευρη στάση» στο παλαιστινιακό ζήτημα, λέγοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει απομονωθεί. «Η Ελλάδα δεν ακολούθησε την υπόλοιπη Ευρώπη στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, ούτε στην αναστολή εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ. Άλλο το Ισραήλ, κι άλλο το Ισραήλ του Νετανιάχου – μιας ακροδεξιάς κυβέρνησης που έχει τεράστιες ποινικές ευθύνες για τις πράξεις της.»

Υπογράμμισε επίσης ότι ο πιο στρατηγικός σύμμαχος της χώρας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας: «Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις πρέπει να περνούν μέσα από την Ευρώπη, όχι να είναι διμερείς.»

«Οι πολίτες θα τιμωρήσουν τη Νέα Δημοκρατία όπως τιμώρησαν τον ΣΥΡΙΖΑ»

Αναφερόμενος στην κοινωνική πραγματικότητα και στις επερχόμενες εκλογές, ο κ. Κασσελάκης προέβλεψε ότι το εκλογικό σώμα θα εκφράσει ξανά τη δυσαρέσκειά του: «Οι 600.000 πολίτες που απείχαν το 2023 έδωσαν χαστούκι στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το ίδιο θα συμβεί στη Νέα Δημοκρατία.» Ειδική μνεία έκανε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες: «Τους κορόιδεψαν με τεκμαρτά εισοδήματα και προκαταβολές φόρου. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει κλείσει τον κύκλο του. Χρειάζονται νέα, ανθρωπιστικά εργαλεία – αναδιανομή και δίκαιη ανάπτυξη.»

«Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι η δύναμη της αλλαγής»

Ο πρόεδρος του νέου πολιτικού φορέα περιέγραψε το Κίνημα Δημοκρατίας ως μια «αδέσμευτη, προοδευτική και ανθρωπιστική δύναμη»: «Η λύση δεν θα προέλθει από τη Βουλή – θα πάει στη Βουλή. Η κοινωνία θα φέρει τη λύση και θα την καταθέσει εκεί.»

«Φτάνει πια με τα ίδια πρόσωπα» σχολίασε για τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν απέφυγε την αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Τσίπρας δεν έφερε 45.000 νέα μέλη – εγώ τα έφερα. Είπα εξαρχής ότι αν επιχειρηθεί νέος φορέας της Αριστεράς, θα είμαι απέναντι.». «Τον είχα προειδοποιήσει με απόλυτη εντιμότητα. Δεν υπάρχουν κάτω και πάνω πολίτες – ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει για τον εαυτό του.» «Φτάνει πια με τα ίδια πρόσωπα. Σε δύο χρόνια δεν θα μιλάμε για τα ίδια άτομα στη Βουλή. Εγώ επενδύω στο μέλλον και σε νέα πρόσωπα.»

«Πολιτική συμφωνία και με τον διάβολο μπορώ να κάνω, αρκεί να είναι για το καλό της πατρίδας. Όχι όμως με όσους έχουν παρακολουθήσει πολίτες, εμπλακεί σε εγκλήματα ή καταχραστεί δημόσιο χρήμα. Η κατάργηση του άρθρου 86 είναι αδιαπραγμάτευτη.»

«Θέλω μια Εκκλησία θεσμική και διαφανή»

«Η Εκκλησία πρέπει να επιτελεί το έργο της ανεξάρτητα από την πολιτική. Η περιουσία της οφείλει να καταγραφεί και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Η πολιτεία οφείλει να προστατεύει τους ναούς ως μνημεία πολιτισμού, όχι να επιτρέπει παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή.»

«Δίκαιη φορολογία – κοινωνική επιστροφή»

Ο κ. Κασσελάκης πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για ένα νέο φορολογικό μοντέλο:

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ για περιουσίες έως 150.000 €

Μείωση έως 250.000 €

Τριπλασιασμός πάνω από 1 εκατ. €

Ενιαίο ΦΠΑ 15% και αυστηροί έλεγχοι φοροδιαφυγής

«Έτσι εξοικονομούνται 600 εκατ. ευρώ για να καταργηθεί το τεκμαρτό εισόδημα και να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οι φόροι πρέπει να επιστρέφουν στην κοινωνία, όχι να χάνονται στη γραφειοκρατία.» Και κλείνοντας, τόνισε με σαφήνεια «Δεν ξέρουμε καν πόσα πρόβατα έχει η χώρα, αλλά έχουμε 63 υπουργούς και στρατιές συμβούλων. Αυτό πρέπει να τελειώσει.»