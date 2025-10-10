Χθες, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Τελικά ο κ. Βάρρας ή ο κ. Βορίδης έχει δίκιο; Χθες ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη γιατί μόνον έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για "αποκλειστική ευθύνη"», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κληθείς να σχολιάσει τις κινήσεις των πρώην πρωθυπουργών εκτίμησε ότι «είτε κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας είτε ο κ. Σαμαράς είναι λογικό να παίρνουν δημοσιότητα οι κινήσεις τους», ενώ σημείωσε πως «ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός, αλλά και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την πρωθυπουργία του». «Επομένως είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες διείσδυσής του. Δεν νομίζω ότι τώρα αν κριθεί ως αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης θα αλλάξει κάτι», είπε, υποστηρίζοντας ότι «εμείς θέλουμε να ηττηθεί ο κ. Μητσοτάκης και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ».

Συζητώντας για τα δημοσκοπικά ευρήματα και το πολιτικό σκηνικό ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει μία τοποθέτηση ως κόμμα και μπορεί να απευθυνθεί και στα αριστερά και στο κέντρο» και πως «μάλιστα απευθυνόμαστε και σε ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορούν να είναι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θέλουν διαφάνεια, θέλουν αξιοκρατία και όχι διαφθορά». Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε ότι «στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι οι μισοί περίπου που επιλέγουν σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, θεωρούν ότι είναι υπεύθυνη για τα συμπτώματα διαφθοράς που υπάρχουν» και πως «αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες αναστροφής του κλίματος». «Το ζήτημα που αναδεικνύει την πραγματικότητα», υποστήριξε, «δεν είναι μόνο οι δείκτες της δημοφιλίας σε ένα ακροατήριο, είναι και το τι διαπερατότητα έχει σε ευρύτερα ακροατήρια». Ειδικότερα επ' αυτού είπε ότι «σήμερα το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει περίπου 15% αλλά η δυνητική περίμετρος είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο κόμμα» και, επιπλέον, ότι «βάσει των δημοσκοπήσεων, στο ερώτημα αν προτιμά κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία εκεί υπάρχει ισοψηφία». «Αυτό το στοιχείο αποδεικνύει ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ ως τον άλλο πόλο και πως η παράταξή μας μπορεί να εκφράσει το αίτημα πολιτικής αλλαγής χωρίς περιπέτειες. Πολιτική αλλαγή με σταθερότητα», δήλωσε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στην κυβέρνηση αδράνεια στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. «Από τις περίπου 1.200 επιχειρησιακές σχέσεις μόνο οι 550 έχουν συμβασιοποιηθεί», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «αν μέχρι το 2026 δεν έχουν συμβασιοποιηθεί οι υπόλοιπες, τότε θα χαθούν πόροι. Χάνεται η δυνατότητα να βάλουμε σε άλλο δρόμο ανάπτυξης τη χώρα». «Αυτήν τη στιγμή υπάρχει μεταρρυθμιστική άπνοια. Η κυβέρνηση λέει ότι έκανε δυο βήματα. Δεν τα αρνούμαι εγώ. Όμως, αν δούμε, για παράδειγμα, τη μελέτη της TMF για τη γραφειοκρατία θα παρατηρήσουμε ότι το 2023 ήμασταν δεύτεροι από το τέλος σε πολυπλοκότητα διαδικασιών και τώρα είμαστε πρώτοι από το τέλος. Οι άλλες χώρες τρέχουν πιο γρήγορα από εμάς», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «όταν δίνεις ένα λάθος σήμα με τον δισταγμό να διασφαλίσεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, τότε η Τουρκία, αλλά κυρίως οι εταίροι, βλέπουν ότι δεν τα θεωρείς μείζονος σημασίας και δεν τα συμπεριλαμβάνουν στον γεωπολιτικό τους σχεδιασμό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddeeya9gjrmp?integrationId=40599y14juihe6ly}