Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου και νομικό, Μανώλη Καπνισάκη, καθώς και την αναπληρώτρια Εκπρόσωπο Τύπου κι επίσης νομικό, Λυδία Βενέρη, κατέθεσε σήμερα συμπληρωματική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τις αποκαλύψεις που αφορούν το ακίνητο στο Ηράκλειο, το οποίο φέρεται να πωλήθηκε στην εταιρεία «Κορόμηλο» με επιταγή ύψους 580.000 ευρώ που εκδόθηκε από τρίτο πρόσωπο.

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης προχώρησε και σε αυτοτελή Αναφορά προς την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον Οικονομικό Εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Στην δήλωσή του πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σημείωσε ότι ««Λευτέρης Αυγενάκης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Πόθεν Έσχες, Κορόμηλο. Κατέθεσα συμπληρωματική Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νέα Αναφορά στο ΣΔΟΕ, όπως επίσης και στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής. Τέρμα πια τα ψέματα, τέρμα ο εμπαιγμός με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Θα πέσει το δάκρυ… κορόμηλο.»