Τι αναφέρει ο πρόδερος του Κινήματος Δημοκρατίας σε ανάρτησή του.

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, του απεργού πείνας που διεκδικεί την εκταφή του παιδιού του, το οποίο ήταν ένα εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών, βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο ίδιος συνομίλησε με τον Πάνο Ρούτσι και όσους βρίσκονταν εκεί.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε πως: «Ένας πατέρας μπροστά από τη Βουλή. Ένας πατέρας σε απεργία πείνας 14 ημερών για να μάθει από τι πέθανε το παιδί του. Για να του επιτρέψει το κράτος να γίνει εκταφή του παιδιού του και τοξικολογικές εξετάσεις. Η πράξη του Πάνου δεν είναι πράξη απόγνωσης. Είναι η ελπίδα που ανθίζει μπροστά στην απελπισία του Κοινοβουλίου. Η ελπίδα ότι στο τέλος το δίκιο θα νικήσει. Με τον Πάνο και τους υπόλοιπους συγγενείς. Μέχρι τη δικαίωση».

Δείτε την ανάρτηση:

