Μέτωπο Πολάκη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη Τσίπρα.

Άμεσες απαντήσεις για το πώς θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το «σοκ» της αποχώρησης του Αλέξη Τσίπρα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα επιχειρεί να δώσει ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή κρίση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλείται αφενός να διαχειριστεί όσους βουλευτές βιάζονται να δηλώσουν «παρών» σε ενδεχόμενη πρόσκληση από τον Αλέξη Τσίπρα και αφετέρου την απώλεια του πολιτικού κεφαλαίου που συνόδευε τον πρώην πρωθυπουργό.

Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος επιχειρεί να επαναφέρει το κόμμα του στις πολιτικές ράγες, ενώ παράλληλα δεν διστάζει να σηκώσει το τηλέφωνο ή ακόμη και να συναντηθεί με βουλευτές που εκφράστηκαν πολύ θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να τους γνωστοποιήσει τη δυσαρέσκειά του.

Όσον αφορά τα σχέδια του Σωκράτη Φάμελλου για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος ξεκαθάρισε σε χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε στο Εργατικό Κέντρο Πύργου ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει». Μάλιστα, σε μια αποστροφή του λόγου του, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμένει και παίρνει πρωτοβουλίες», επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να στείλει μήνυμα στα στελέχη και στους βουλευτές ότι δεν πρέπει να μείνουν αδρανείς λόγω των σεναρίων για την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Πηγές που πρόσκεινται στον Σωκράτη Φάμελλο ανέφεραν, μάλιστα, ότι κανείς δεν πρέπει να αποκλείει νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας μέσα στη Βουλή, αλλά και πρωτοβουλίες κοινών δράσεων σε τοπικό επίπεδο.

«Αν περιμέναμε κάτι, δεν θα ήμασταν σήμερα στο Εργατικό Κέντρο. Δεν θα ήμασταν στην απεργία της ΓΣΕΕ την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχουμε περιθώριο αναμονών. Η πολιτική μας άποψη είναι ότι παίρνουμε πρωτοβουλίες. Και σε αυτές τις πρωτοβουλίες – το είπα και στη δήλωσή μου – δεν περισσεύει κανείς», ανέφερε χθες χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πιέσεις Πολάκη σε Φάμελλο για σκληρή γραμμή

Ο Σωκράτης Φάμελλος, βέβαια, έχει να αντιμετωπίσει ακόμη ένα μέτωπο εντός του ΣΥΡΙΖΑ, που εκφράζεται κυρίως από τον βουλευτή Παύλο Πολάκη. Ο βουλευτής Χανίων, μαζί με ορισμένα ακόμη μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, φαίνεται να μην δείχνουν καμία ανοχή σε όσους έχουν βιαστεί να δηλώσουν «παρών» σε ενδεχόμενο προσκλητήριο από τον Αλέξη Τσίπρα, και πιέζουν ώστε να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία, προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει τη θέση του απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, καθώς θεωρούν ότι η αρχική δήλωση Φάμελλου δεν τους εκφράζει.

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελλος ρωτήθηκε χθες σχετικά με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα αλλά και για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος και επανέλαβε ότι δεν είναι στις προθέσεις του να ανοίξει μέτωπο με τον πρώην πρωθυπουργό. Τόνισε, παράλληλα, την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει και πρέπει να είναι ο κορμός για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

«Εμείς θεωρούμε ότι όχι απλώς δεν είμαστε αντίπαλοι – γιατί το δηλώσαμε και οι δύο αυτό – αλλά ότι το προοδευτικό σχέδιο της προοδευτικής Ελλάδας απαιτεί πολύ περισσότερες δυνάμεις και σαφέστατα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες. Και ο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ που παίρνει πρωτοβουλίες θεωρούμε ότι είναι και καταλύτης και εγγυητής αυτής της προοπτικής», ανέφερε ενδεικτικά.