Τι έδειξε η απουσία Σαμαρά και η τυπική χειραψία Καραμανλή - Μητσοτάκη στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

Η φωτογραφία της σημερινής Ν.Δ αποτυπώθηκε ανάγλυφα στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για το βιβλίο του «Τεχνητή Νοημοσύνη». Πρόκειται για ένα κόμμα κομμένο στα τρία. Οι γέφυρες ανάμεσα στην Ν.Δ. που εκπροσωπούν οι Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς και στη Ν.Δ. που εκπροσωπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν τιναχθεί στον ..αέρα. Κανείς δεν κάνει πίσω και ο καθένας τραβάει τον δικό του δρόμο. Ο αντίκτυπος αυτού του εσωκομματικού εμφυλίου που εξελίσσεται δυναμικά και δημόσια αναμένεται να φανεί στις κάλπες.

Την «παγωμάρα» στην τυπική χειραψία Μητσοτάκη - Καραμανλή και την αμηχανία στη στάση και την έκφραση των δύο ανδρών έσπασε μόνον το φαρμακερό σχόλιο της Ντόρας Μπακογιάννη όταν πληροφορήθηκε την απουσία του Αντώνη Σαμαρά: «Είμαι συντετριμμένη που έμαθα ότι δεν θα έρθει ο Αντώνης αλλά θα το αντέξω».

Άνοιγμα Κ. Μητσοτάκη στους επίγονους του Καραμανλισμού

Ο πρωθυπουργός όταν πήρε την απόφαση να πάει στην εκδήλωση και να φωτογραφηθεί δίπλα δίπλα με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κ. Καραμανλή -παρά τις πολύ κακές σχέσεις τους- είχε συγκεκριμένη στόχευση. Να κάνει άνοιγμα στους επίγονους του Καραμανλισμού και μάλιστα μέσα στο δικό τους γήπεδο δείχνοντας ότι δεν τους φοβάται. Τον Αντώνη Σαμαρά ο Κ. Μητσοτάκης τον έχει ξεγράψει πολιτικά, αλλά δεν πρόλαβε να του το δείξει αφού τον αιφνιδίασε ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός με την εκκωφαντική απουσία του.

Η εκκωφαντική απουσία του Α. Σαμαρά

Η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να γνωστοποιήσει στο ..παρά ένα ότι δεν θα πάει στην εκδήλωση επειδή πήγε Κ. Μητσοτάκης είναι ενδεικτική της βαθιάς ρήξης ανάμεσα στους δύο άνδρες. Ο πρώην πρωθυπουργός όχι μόνο ήθελε να τονίσει την δυσφορία του αλλά και να κόψει «κάθε υποκριτικό υπαινιγμό για δήθεν επιστροφή του στη Ν.Δ.» όπως σχολίαζαν Σαμαρικά στελέχη. Ο κ. Σαμαράς ήθελε να δείξει ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι ετοιμάζει δικό του κόμμα.

Buffer zone μεταξύ Μητσοτάκη - Καραμανλή

Διαφορετική συμπεριφορά επέλεξε ο Κ. Καραμανλής. Πήγε στην εκδήλωση για να τιμήσει τον φίλο του Ευριπίδη Στυλιανίδη αγνοώντας επί της ουσίας την παρουσία του Κ. Μητσοτάκη. Η χειραψία τους εξάλλου ήταν τυπική και στο πλαίσιο της αστικής ευγένειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και επειδή το σημειολογικό έχει την αξία του μεταξύ του Κ. Μητσοτάκη και του Κ. Καραμανλή στην αίθουσα οι οργανωτές είχαν φροντίσει να δημιουργήσουν μία buffer zone (ζώνη ασφαλείας). Κ. Μητσοτάκης και Κ. Καραμανλής κάθισαν στην πρώτη σειρά με τη διαφορά ότι ανάμεσα τους μεσολαβούσαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου.

Σημειωτέον ότι η θέση στην οποία κάθισε ο κ. Προκοπίου δίπλα στον κ. Καραμανλή ήταν για ώρα άδεια καθώς προφανώς είχε κρατηθεί για τον κ. Σαμαρά.

Η «αρπαγή» του Καραμανλικού Ευριπίδη Στυλιανίδη

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης έκανε μία προσπάθεια να φέρει κοντά όλο το κόμμα και να θυμίσει τις παλιές καλές εποχές της Ν.Δ. Συμβολικά είχε απευθύνει πρόσκληση και σχεδόν όλους τους αρχηγούς της κεντροαριστεράς θέλοντας να υπενθυμίσει την ανοχή της Ν.Δ. στην διαφορετική άποψη.

Ο βουλευτής Ροδόπης δεν το έκανε για να ενώσει ντε και καλά τη Ν.Δ. αλλά για να δείξει ότι ο ίδιος εκπροσωπεί την Καραμανλική σχολή.

Και ενδεχομένως να μετρήσει και τις δυνάμεις του σε μία περίοδο όπου πολλοί στη Ν.Δ. αισθάνονται επισκέπτες μέσα στο ίδιο τους το κόμμα.

Την ίδια ώρα, όμως, που ο Ευριπίδης Στυλιανίδης -απογοητευμένος από την μη αξιοποίηση του έξι χρόνια τώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη- αποφάσισε να χαράξει έναν πιο προσωπικό δρόμο πάνω στις παραδοσιακές αξίες της Ν.Δ. , ο πρωθυπουργός αποφάσισε να τον προσεγγίσει.

Βδομάδες πριν από την εκδήλωση Κ. Μητσοτάκης και Ευριπίδης Στυλιανίδης είχαν συναντηθεί στο Μαξίμου με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Εκεί ο βουλευτής της Ν.Δ. του έδωσε το βιβλίο του και τον προσκάλεσε στην παρουσίαση. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα πάει στην εκδήλωση και ταυτόχρονα του ανακοίνωσε ότι θέλει να τον αξιοποιήσει θέτοντας τον επικεφαλής στην συζήτηση που θα ανοίξει για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Και κάπως έτσι φθάσαμε σε όσα διαδραματίστηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου απέναντι από το ιστορικό για τη Ν.Δ. κτίριο της Ρηγίλλης. Στην απουσία Σαμαρά, στην ψυχρή στάση Καραμανλή και στην εμβόλιμη παρουσία Μητσοτάκη.