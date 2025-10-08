«Να φύγει τώρα η καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη για να ανασάνει η χώρα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από το Olympia Forum VI.

Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο Olympia Forum VI και στον δημοσιογράφο Γιώργο Μικελόπουλο. «Να φύγει τώρα η καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη για να ανασάνει η χώρα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι το κόμμα χει αναλάβει πρωτοβουλίες συνεργασιών, χωρίς να θέτει ως προτεραιότητα τα κομματικά συμφέροντα.

«Υπάρχουν προοδευτικές δυνάμεις που δυστυχώς βλέπουν πρώτα το κομματικό και όχι το λαϊκό συμφέρον», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το πραγματικό εθνικό συμφέρον ταυτίζεται με το λαϊκό συμφέρον, τη κοινωνική δικαιοσύνη και τη συγκρότηση μιας κοινωνικής πλειοψηφίας που θα υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την ισότητα.

Όπως ανέφερε, η παράταξη δεν περιμένει άλλους να δράσουν, αλλά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που υπηρετούν το λαϊκό συμφέρον, όπως η πρόταση για υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η παρέμβαση ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα του 13ωρου. Ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι απέναντι στην καθεστωτική και διεφθαρμένη δεξιά χρειάζεται ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχεται ακροδεξιές ή δήθεν αντισυστημικές λύσεις, που στην πραγματικότητα υπηρετούν το σύστημα.

