Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε στοχοποίηση «έντιμων» και «καθαρών ανθρώπων» με τη συνδρομή της «διαπλοκής», απαντώντας έτσι στο αίτημα του Μακάριου Λαζαρίδη για απομάκρυνση του στενού του συνεργάτη.

Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας και στις καταγγελίες της ΝΔ πως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Μπουνάκης και Μόσχος Κορασίδης εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «θίασο» της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, σχολιάζοντας πως ο τίτλος που της αρμόζει δεν είναι τελικά το «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Μπέκετ, όπως είχε πει σε πλαιαιότερη τοποθέτησή του, αλλά ο «Ρινόκερος» του Ιονέσκο.

«Εμένα χρέος μου είναι να απομακρύνω από την κυβέρνηση τους απατεώνες και πάνω από όλα τον αρχιτέκτονα της εγχώριας παρακμής, τον επικίνδυνο και φαύλο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «προσπαθείτε να λερώσετε τίμια στελέχη και να τα εξισώσετε με τους απατεώνες της ΝΔ που έφαγαν εκατ. ευρώ. Βάζετε τα μίντια να χτυπούν κάτω από την μέση και όταν εμείς απαντάμε, εσείς εξαφανίζεστε. Ο “Ρινόκερος”! Αυτό σας αξίζει. Να δείτε την παράσταση να πάρετε μαθήματα», υποστήριξε.

Παράλληλα, αναφερόμενος στο πως αντέδρασαν πηγές της ΝΔ για τα όσα κατέθεσε ο Γρηγόρη Βάρρας, είπε χαρακτηριστικά: «Πανηγυρίζατε για τις αποκαλύψεις εις βάρος σας, ενώ οι αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα είναι εναντίον σας! Τι προκάλεσε τον ενθουσιασμό σας; Ο μάρτυρας κατέθεσε πως ο Βορίδης εκτέλεσε την παραίτησή του κατ’ απαίτηση συμφερόντων. Κι εσείς ανοίγατε σαμπάνιες και πανηγυρίζατε;».

Αναφερόμενος στην υπόθεση Ρούτσι, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε πως υπουργοί της κυβέρνησης όπως ο κ. Γεωργιάδης, έριξαν με τις δηλώσεις τους νερό στο μύλο της τοξικότητας, λέγοντας πως ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένι «μας έδωσε μαθήματα ήθους, αγάπης και ανθρωπιάς. Η Δικαιοσύνη είχε νομικό έρεισμα για να ικανοποιήσει τα αιτήματά του χωρίς να καθυστερήσει η δίκη όπως έλεγαν τα παπαγαλάκια της ΝΔ».