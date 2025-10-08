«Οι «αποκαλύψεις» της Νέας Δημοκρατίας πάνε …κουβά καθημερινά, γιατί όση λάσπη και να πετάξουν, η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια.»

Με αιχμηρό τρόπο απάντησε το ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη, με αφορμή τις δηλώσεις του σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εξελίξεις της Εξεταστικής.

«Ο κ. Λαζαρίδης εκτίθεται επιχειρώντας να δώσει τα διαπιστευτήριά του στο Μαξίμου», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι «και άλλοι συνάδελφοί του της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν εμφανίζονταν “βασιλικότεροι του βασιλέως” σε Εξεταστικές, θυσιάζοντας την προσωπική τους αξιοπιστία για να καλύψουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη». Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης λόγος για «οικογενειακή καριέρα του κ. Λαζαρίδη στην Ομάδα Αλήθειας με ύποπτες χρηματοδοτήσεις», ενώ καταλήγει με σαφές μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία:

«Οι “αποκαλύψεις” σας πάνε κουβά καθημερινά. Όση λάσπη κι αν πετάξετε, η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια. Υπομονή, θα πιείτε πολλά πικρά ποτήρια στην Εξεταστική Επιτροπή.»