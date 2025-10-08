Η πρόταση του Έλληνα ευρωβουλευτή αναφέρει πως «οι εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες πρέπει να υπόκεινται σε διεξοδική και αυστηρή αξιολόγηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια κανενός κράτους-μέλους της ΕΕ».

Τροπολογία στην οποία θέτει προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τρίτων χωρών, όπως η Τουρκία, στο πρόγραμμα SAFE και την ευρωπαϊκή άμυνα κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και ζητά να συμπεριληφθεί στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα 2030».

Η πρόταση του Έλληνα ευρωβουλευτή αναφέρει πως «οι εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες πρέπει να υπόκεινται σε διεξοδική και αυστηρή αξιολόγηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια κανενός κράτους-μέλους της ΕΕ». Υπογραμμίζει ότι «κάθε συνεργασία με τις εν λόγω χώρες πρέπει να εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωσή τους με το διεθνές δίκαιο, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διατήρηση ειρηνικών και εποικοδομητικών σχέσεων με όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ».

Σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι «είναι σαφές πως εάν η τροπολογία γίνει δεκτή τότε θα υπάρχει άλλο ένα εμπόδιο στην προσπάθεια της Τουρκίας να κερδίσει από τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθώντας, ωστόσο, να μη σέβεται τις κοινές αρχές και αξίες, να κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος αλλά και να απειλεί κράτη-μέλη όπως η Κύπρος και η Ελλάδα».