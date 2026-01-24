Τόνισε πως «τα ζητήματα της γονικής μέριμνας είναι πολύ σημαντικά για να ρυθμίζονται χωρίς διαβούλευση και εν κρυπτώ».

Στη ραδιοφωνική εκπομπή των Ρίτσας Μπιζόγλη και Νίκου Ρογκάκου στον αέρα του Real FM 97,8 μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Σχετικά με την επίμαχη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά στην επιμέλεια παιδιών, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως «δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με ποια κριτήρια και με ποιες διαδικασίες νομοθετεί η κυβέρνηση . Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει μία αντίληψη λάφυρου για τη δικαιοσύνη».

Εκδήλωσε, παράλληλα, και την απορία του για την ασυνέχεια της κυβέρνησης, η οποία «ενώ είχε καταργήσει το 912 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το οποίο έδινε τη δυνατότητα για κατάθεση αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ( αίτηση αναστολής ) στο δικαστήριο που δίκασε σε πρώτο βαθμό και το περιόρισε μόνο στο δικαστήριο στο οποίο έχει προσδιοριστεί η έφεση , έρχεται πολύ λίγο καιρό μετά και εισάγει απροειδοποίητα μία ρύθμιση η οποία κινείται σε εντελώς αντίθετη φιλοσοφία . Είναι ασυνεχές σε σχέση με την προηγούμενη κυβερνητική πολιτική».

Η ρύθμιση αυτή ανοίγει, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου, ντόμινο προβλημάτων, εξηγώντας πως «αν μπορεί κάποιος να μεταρρυθμίζει συνεχώς οριστικές αποφάσεις πρωτοδικείων, μπορεί να έχουμε μια σειρά αποφάσεων μεταρρύθμισης όπου θα μεταβάλλουν συνεχώς την καθημερινότητα του παιδιού . Ανακύπτουν παράλληλα και άλλα ερωτήματα. Η ασκηθείσα έφεση θα κρίνει την οριστική απόφαση του πρωτοδικείου ή την απόφαση που τη μεταρρύθμισε;

Είναι ένα ζήτημα που αφορά στο πώς μεγαλώνει ένα παιδί και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να εισάγουμε σημαντικές ρυθμίσεις χωρίς να γίνεται εκτενής διαβούλευση. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά ζητήματα όπως την σχέση γονέων -τέκνων χωρίς συζήτηση και στα κρυφά. Τα ζητήματα της γονικής μέριμνας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται συγκυριακά , έχουν κεντρικό ρόλο στην έννομη τάξη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ξεκαθάρισε ότι η αποχή του ΠΑΣΟΚ σχετιζόταν με το σύνολο του νομοσχεδίου που αφορούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σημείωσε:

«Είναι παράδοξο σε ένα πολύ κεντρικό νομοσχέδιο και πολύ επίκαιρο όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο απασχόλησε την κοινή γνώμη, η κυβέρνηση να βρίσκει την ευκαιρία να εντάξει διατάξεις ενός άλλου πολύ σημαντικού ζητήματος χωρίς διαβούλευση.

Η αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχουν προσωπικά κριτήρια στο πώς νομοθετεί η κυβέρνηση δεν ενισχύει την αίσθηση που έχουν πολίτες για την αξιοπιστία της δικαιοσύνης. Προφανώς τίθεται θέμα για τον υπουργό Δικαιοσύνης».

Ως προς τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, ο Εκπρόσωπος Τύπου επεσήμανε τη αδιαπραγμάτευτη θέση για «αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση και μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία» εκτιμώντας ότι «αυτή η στρατηγική είναι η μόνη στρατηγική που μπορεί να νικήσει και με την οποία δεν έχει καταλάβει να διαφωνεί κανείς».

Σημείωσε, δε, παράλληλα ότι από τις εργασίες του συνεδρίου του Μαρτίου «θα προκύψει πάρα πολύ καθαρά ότι η στρατηγική επιλογή μας είναι η επόμενη κυβέρνηση να έχει προοδευτικό στίγμα με εφαρμογή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και θα καταστεί σαφές ότι, για να αναταχθεί η χώρα, δεν μπορεί στην επόμενη κυβέρνηση να συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία».

Ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι συμμετείχε την Παρασκευή στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ν.Ε. Λέσβου στη Μυτιλήνη, κάνοντας λόγο για «πολύ ενωτικό κλίμα, με τη βάση του ΠΑΣΟΚ να ζητά να αφήσουμε πίσω την εσωστρέφεια και την αυτοαναφορικότητά και να τρέξουμε μαζί , ενωμένοι για να κεφαλαιοποιήσουμε το πολιτικό σχέδιο και το καθαρό στίγμα το οποίο έχουμε. Είναι ένα πολύ καθαρό μήνυμα ενότητας, ανάγκης για ενιαία φωνή ».

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για μία κυβέρνηση η οποία έχει «ταβανιάσει», σύμφωνα με την εικόνα των δημοσκοπήσεων, και τόνισε:

«Όποιος μιλάει με κόσμο, βλέπει ότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας δεν μπορεί άλλο. Φάνηκε και από την τελευταία μελέτη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα μοντέλο ανάπτυξης χωρίς τη μεσαία τάξη.

Η οικονομία πάει καλά στους τρέχοντες δείκτες, αλλά τα πόδια της είναι πήλινα, διότι το μεσοπρόθεσμο λέει ότι θα μειωθούν αυτοί οι δείκτες. Έχουμε πια τεράστια απόκλιση σε επίπεδο μισθών και αγοραστική δύναμης.

Και, επίσης, στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο περνάμε μόνο τη Βουλγαρία. Αλλά η Βουλγαρία τα τελευταία πέντε χρόνια ανέβηκε 11 μονάδες και εμείς 3. Αν συνεχίσουμε με αυτόν το ρυθμό, θα μας περάσει σε δύο χρόνια και η Βουλγαρία. Και θα είμαστε ουραγοί των ουραγών με υπογραφή Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας.

Η υποκειμενική φτώχεια αυξάνεται. Η αισιοδοξία μειώνεται. Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ και του επιχειρείν αλλά και του κόσμου της εργασίας και η ανάπτυξη δεν έφτασε ποτέ στον κόσμο, κάτι που φαίνεται και στην ακρίβεια η οποία συνεχώς μειώνει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών.

Αυτό για να αλλάξει χρειάζεται πολιτικό σχέδιο που μπορεί, χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτεια, να δώσει με ασφάλεια την ελπίδα και την προοπτική για καλύτερες μέρες και κοινωνική κινητικότητα».

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι το συνέδριο του Μαρτίου απευθύνει «προσκλητήριο στους πολίτες ανεξαρτήτως άποψης να έρθουν να ενώσουν τη φωνή τους μαζί, να τους αφουγκραστούμε και μαζί να διαμορφώσουμε τους όρους για την πολιτική αλλαγή και την αναγέννηση της χώρας».