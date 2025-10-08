Συνδυαστικά Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ διαψεύδουν τις πρωθυπουργικές υποσχέσεις ότι «θα χυθεί άπλετο φως» και ενισχύουν τη σύνδεση της κυβέρνησης με τη συγκάλυψη των σκανδάλων.

Οι δημοσκοπήσεις εδώ και καιρό δείχνουν ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Τα ποσοστά της ΝΔ είναι καθηλωμένα, ενώ οι κινήσεις που κάνει ο Μητσοτάκης (όπως οι παροχές της ΔΕΘ) δεν φαίνεται να πιάνουν.

Όσα όμως συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες ενισχύουν την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση έχει περιέλθει σε κατάσταση περιδίνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες 24 ώρες το Μαξίμου έχει δεχτεί 4 σοβαρά πλήγματα.

Συγκεκριμένα:

1. Η ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι αποτέλεσε σοβαρή ήττα για την κυβέρνηση. Το κυβερνητικό στρατόπεδο έδωσε πολιτική μάχη εναντίον ενός αγώνα που έχαιρε της καθολικής υποστήριξης της κοινωνίας. Δεν βρέθηκε δηλαδή απέναντι μόνο στον Ρούτσι, αλλά στην μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Για μια κυβέρνηση είναι ό,τι χειρότερο να δίνει την αίσθηση της αναλγησίας και της αδιαφορίας απέναντι στο κοινωνικό περί δικαίου αίσθημα. Επιπλέον, ουδείς αντιλήφθηκε γιατί έπρεπε να κάνει 23 μέρες απεργία πείνας ο τραγικός πατέρας για να γίνει αυτό που εξ αρχής κρινόταν από όλους απόλυτα λογικό. Η κυβέρνηση έκανε τόσο κακούς χειρισμούς στο πεδίο της πολιτικής διαχείρισης που είναι να απορεί κανείς.

2. Η απεργία πείνας Ρούτσι σε συνδυασμό με την παραγραφή Βορίδη εμπεδώνουν την αίσθηση της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. Το νέο επεισόδιο των Τεμπών έρχεται να λειτουργήσει συνδυαστικά με τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας παράπλευρα πολιτικά αποτελέσματα. Από τη μια μεριά, βρέθηκε τελικά νομική διέξοδος για τον Ρούτσι, ενώ μας διαβεβαίωναν ότι δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Από την άλλη, οι τυχόν κατηγορίες για τον Βορίδη παραγράφηκαν, ενώ μας διαβεβαίωναν ότι αν διαπιστώνονταν παράνομες πράξεις στην Εξεταστική, θα ασκούνταν διώξεις. Συνδυαστικά Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ διαψεύδουν τις πρωθυπουργικές υποσχέσεις ότι «θα χυθεί άπλετο φως» και ενισχύουν τη σύνδεση της κυβέρνησης με τη συγκάλυψη των σκανδάλων.

3. Η κόντρα Βάρρα-Βορίδη δημιουργεί πολύ κακή εντύπωση για τη συνοχή και το ήθος της κυβέρνησης. Αποτελεί από μόνο του σοβαρό πολιτικό ζήτημα να ανταλλάσσουν δημόσια κατηγορίες ένας σύμβουλος του πρωθυπουργού με ένα ηγετικό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος και πρώην υπουργό. Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα από το γεγονός ότι τα δύο στελέχη αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο μάλιστα της Εξεταστικής. Οι αλληλοκατηγορίες τους υπονομεύουν το κυβερνητικό αφήγημα ότι η διαφθορά αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις που γρήγορα απομονώνονται. Επιπρόσθετα, η «ουδέτερη» στάση του πρωθυπουργού επιτείνει την αίσθηση της απορρύθμισης του κυβερνητικού στρατοπέδου και δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες πολιτικού αδειάσματος του Βορίδη, τώρα που δεν κινδυνεύει από διώξεις.

4. Η επιστροφή Κυριαζίδη στην ΚΟ της ΝΔ πλήττει την αξιοπιστία του πρωθυπουργού και θέτει ζήτημα ήθους για την κυβέρνηση. Το να επιστρέφει ένας βουλευτής μόλις 7 μήνες από την αποπομπή του από την ΚΟ, συνιστά μεθόδευση που θίγει τη νοημοσύνη των πολιτών. Για πολλοστή φορά η το Μαξίμου «παρκάρει» κάποιο κυβερνητικό στέλεχος μέχρι να περάσει η «μπόρα», για να το επαναφέρει αναβαπτισμένο στη συνέχεια. Πέρα από τη μεθόδευση, οι αθλιότητες που είχε εκστομίσει ο Κυριαζίδης εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου ξεπερνούν κάθε όριο ανοχής στη χυδαιότητα. Την ώρα που ο πρωθυπουργός θέτει ως βασικό αντίπαλό τους «τις δυνάμεις της τοξικότητας», διαψεύδει τον εαυτό του επαναφέροντας τον Κυριαζίδη.

Απώλεια νηφαλιότητας

Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο ότι αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για το Μαξίμου η έλλειψη ενός συνεκτικού θετικού αφηγήματος για το μέλλον. Έλλειψη που καθιστά πολύ πιο δύσκολη τη διαχείριση των ζητημάτων που προκύπτουν από τις κυβερνητικές αποτυχίες και τα σκάνδαλα. Αυτό όμως που γίνεται όλο και πιο φανερό το τελευταίο διάστημα είναι η απώλεια της πολιτικής νηφαλιότητας. Η κυβέρνηση κάνει με αυξανόμενο ρυθμό λανθασμένες και αντιφατικές κινήσεις, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε σύγχυση.