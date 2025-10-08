«Εμένα η στάση της μου φάνηκε μεροληπτική», είπε η Σοφία Βούλτεψη σχολιάζοντας την παρουσία της Κοβέσι στο τελωνείο του Πειραιά «αντί να πάει στο Παλέρμο».

Την άποψη ότι «κακώς παρενέβη η Κοβέσι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε η βουλεύτρια της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη στα Παραπολιτικά 90.1, ασκώντας σκληρή κριτική στην ευρωπαία εισαγγελέα επειδή «τόλμησε» να ζητήσει την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, το οποίο παρεμποδίζει τις έρευνες.

«Έρχεται και λέει καταργήστε το άρθρο 86 και δεν κάνει μόνο αυτό, παρεμβαίνει σε υπόθεση η οποία βρίσκεται σε εξεταστική επιτροπή κοινοβουλίου βγάζει απόφαση- για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι σε όλες τις χώρες κατηγορούνται οι αρμόδιες αρχές», τόνισε η Σ. Βούλτεψη.

Μάλιστα, ερωτηθείσα αν θα υπήρχαν εξελίξεις αν δεν είχε παρέμβει η κ. Κοβέσι, η βουλεύτρια ήταν κατηγορηματική: «Φυσικά θα τις είχαμε. Είχαν βγει αποφάσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν ξεκινήσει η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία ευρωπαϊκή εισαγγελία βασίζεται σε καταγγελίες των εθνικών αρχών και οι περισσότερες καταγγελίες που έχει είναι από τις εθνικές αρχές, σε καταγγελίες ιδιωτών, σε αυτεπάγγελτες καταγγελίες».

«Κακώς παρενέβη», τόνισε και εξήγησε: «Όταν έρχεσαι και μου λες ότι θα αλλάξεις άρθρο σου στο σύνταγμά σου, που δεν το λες για την πατρίδα σου και για καμιά άλλη χώρα. Η επιτροπή της Βενετίας λέει ότι οι ασυλίες ενισχύουν τη διάκριση των εξουσιών αλλιώς θα έχουμε κράτος δικαστών και δεν θα υπογράφει κανείς. Ο ΟΗΕ έχει ασυλίες και τις υπερασπίζεται λέει όμως ότι πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο για να συνεχίζει να υπάρχει οπότε εκεί μπορεί να χρειάζεται μια αλλαγή ναι αλλά δεν θα μου το πει…».

Και πρόσθεσε: «Υπερασπίζομαι τη διάκριση των εξουσιών, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ζητάς εσύ ως δικαιοσύνη επίσημα να αλλάξει νόμος και είπα ότι δεν μπορεί να κάνει συνέντευξη Τύπου όταν δεν έχει κάνει από το ’21 πουθενά και να βγάζεις απόφαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ακόμα δεν έχει κριθεί από τη Δικαιοσύνη και την εξεταστική επιτροπή».

Κληθείσα να σχολιάσει αν η κα Κοβέσι λειτουργεί και ως πολιτικό πρόσωπο με σκοπό να βλάψει την κυβέρνηση, ο κ. Βούλτεψη είπε: «Όχι, οι αποφάσεις της, ο τρόπος με τον οποίο μίλησε δηλαδή ΟΠΕΚΕΠΕ το ακρωνύμιο…».

«Πήγε στον Πειραιά και όχι στο... Παλέρμο»

Στο δημοσιογραφικό σχόλιο «Άρα λέτε ότι μεροληπτεί», απάντησε: «Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Έρχεται και δίνει συνέντευξη στον Πειραιά στα τελωνεία για μια μεγάλη επιτυχία που ανήκει στον ΑΑΔΕ, στον Ολαφ, στην Ελληνική Αστυνομία… Εμένα η στάση της μου φάνηκε μεροληπτική γιατί αν ήθελε έπρεπε να πάει στο λιμάνι της Κωνστάντζας και να πει γιατί δεν μου έχετε φέρει μια καταγγελία. Έπρεπε να πάει στο Παλέρμο που υπάρχουν μεγάλες επιτυχίες κατά της μαφίας και να πει "είμαστε εδώ, δεν πήγε χαμένος ο αγώνας των δύο δικαστών που δολοφονήθηκαν από τη μαφία"».

Με αφορμή το άρθρο της για την ευρωπαία εισαγγελέα, τόνισε: «Αυτό το οποίο θέλω να προστατεύσω είναι ένα υπέρτατο αγαθό το οποίο είναι η διάκριση των εξουσιών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021 σε όλο αυτό το διάστημα ενώ έχει 2.666 ενεργές υποθέσεις πολύ σημαντικές και ενώ έχει άλλες 1.504 που τις άνοιξε μετά το 2024 και μέσα υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για όλες τις χώρες για παράδειγμα αν η Ελλάδα έχει 84 υποθέσεις η Ιταλία έχει 784, επιλέγει την Ελλάδα. Είναι η μοναδική χώρα στην οποία δίνει συνέντευξη Τύπου σε αντίθεση με τον Όλαφ που προϋπήρχε».