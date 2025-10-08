Πώς σχολίασε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τις εξελίξεις γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν συντάσσομαι πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα», τόνισε ο γραμματέας της κεντρικής επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στο Action24.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και το κατά πόσο θα συμμετείχε σε αυτό, ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε: «Είμαι γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς και σε αυτή τη συνθήκη, δεν θα ακολουθούσα. Δεν συντάσσομαι πολιτικά».

«Θεωρώ ότι οποιαδήποτε ζύμωση υπάρχει στην ευρύτερη Αριστερά, μια τέτοια κίνηση πυροδοτεί συζήτηση και σε μία Αριστερά που θέλει να έχει ένα ριζοσπαστικό στίγμα, θέλει να οριοθετηθεί απέναντι σε πολιτικές του μέσου όρου, σε μια πολιτική αντίληψη που βλέπει την πολτιική απλά και μόνο ως διαχείριση και όχι ως μία δυνατότητα κινητοποίησης και των ενεργών τμημάτων της κοινωνίας. Για μένα εκεί είναι ο χώρος στον οποίο πρέπει να στραφεί η Αριστερά σήμερα», πρόσθεσε.

