Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα, τόνισε ο Μητσοτάκης.

Τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά σε αποφάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

«Γνωρίζουμε ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι μια συνεχής άσκηση. Αναζητούμε το τι κάνουν άλλες χώρες και πολύ σύντομα θα καταλήξουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η λύση που εξετάζεται θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: να κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων της χώρας, να στηρίζει κατά προτεραιότητα τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, να έχει όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση ωφελουμένων, να είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα.

Αναφερόμενος στη συνολική πορεία της οικονομίας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι μια αφηρημένη μακροοικονομική έννοια, αλλά συνδέεται με την ίδια την ατομική προκοπή». Τόνισε πως την τελευταία εξαετία έχουν επιτευχθεί σημαντικά αποτελέσματα, όπως η αύξηση των επενδύσεων, η μείωση της ανεργίας στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση, η ψηφιοποίηση του Δημοσίου, η μείωση 83 φόρων - εκ των οποίων οι 20 αφορούν τη βιομηχανία - η απαλλαγή των τραπεζών από τα «κόκκινα δάνεια», η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ραγδαία υποχώρηση του δημόσιου χρέους και τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.

«Μια Ελλάδα που ήταν παρίας πριν από δέκα χρόνια, σήμερα δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες», σημείωσε, αποδίδοντας το γεγονός αυτό στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και στη διατήρηση εσωτερικής σταθερότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αξία της πολιτικής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα». «Η χώρα μας κατέκτησε τη σταθερότητα μέσα από πολλές δοκιμασίες. Είναι άδικο να αμφισβητείται τόσο εύκολα και επιπόλαια», τόνισε, προσθέτοντας πως μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις μπορούν να εγγυηθούν τη συνέχιση των αλλαγών που διατηρούν την οικονομία σε τροχιά ευημερίας, μακριά από τον λαϊκισμό και τους πολιτικούς πειραματισμούς.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη για διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, επισημαίνοντας ότι ορισμένες προσπάθειες δεν έχουν ακόμη αποδώσει πλήρως και ότι τα αποτελέσματα θα φανούν με ορίζοντα το 2027.

«Το σχέδιό μας υπηρετεί έναν στόχο: να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει, να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη - κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Η ομιλία Μητσοτάκη στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ

{https://www.youtube.com/watch?v=SaQWYmAPerY}