Σκληρή ανακοίνωση του Κώστα Τσουκαλά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως τονίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, στη ΝΔ το έχουν «γυρίσει στη stand up comedy».

«Ο κ. Βάρρας «έδωσε» τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης «έδωσε» τον κ. Βορίδη , τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά.

Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα. Ακούμε τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει ότι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου τον πίεζε για να μην ελεγχθεί η σύζυγος του κ. Ξυλούρη και η κυβέρνηση... νοιώθει δικαιωμένη ότι τάχα δεν είναι 'γαλάζιο' το σκάνδαλο».

Η ανακοίνωση του Κώστα Τσουκαλά

Οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν για τις αποκαλύψεις εις βάρος της κυβέρνησης. Μάλλον το εχουν γυρίσει στη stand up comedy.

Ο κ. Βάρρας «έδωσε» τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης «έδωσε» τον κ. Βορίδη , τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα. Ακούμε τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει ότι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου τον πίεζε για να μην ελεγχθεί η σύζυγος του κ. Ξυλούρη και η κυβέρνηση... νοιώθει δικαιωμένη ότι τάχα δεν είναι "γαλάζιο" το σκάνδαλο.

Καθιστούν γραφική την πολιτική ζωή του τόπου και εκμαυλίζουν συνειδήσεις με τις πρακτικές τους.

Ό,τι σάπιο και να αποκαλύπτεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοαποθεώνεται.

Ας το καταλάβουν όμως:

Θα πιούν το πικρό ποτήρι τον αποκαλύψεων μέχρι το τέλος.

Υ.Γ. Για ποιο λόγο ο κ. Μυλωνάκης αποκάλυψε το επιβαρυντικό σημείωμα για τον κ.Βορίδη, αφού παραγράφηκαν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του; Προφανώς είναι ρητορική ερώτηση.