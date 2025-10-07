Ο Σ. Φάμελλος επιχείρησε να κρατήσει ισορροπίες με μια δήλωση που εμπεριείχε δυο βασικά μηνύματα. Ότι αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να ανοίξει μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα, και ότι αφετέρου ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ο βασικός κορμός για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Μεγάλη αναταραχή και αβεβαιότητα επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει να καταγράφονται στη δημοσιότητα οι πρώτες φυγόκεντρες τάσεις από βουλευτές αλλά και στελέχη πρώτης γραμμής, οι οποίοι δεν κρύβουν την επιθυμία τους να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό στα επόμενα βήματά του, αν και εφόσον αυτά πραγματοποιηθούν.

Βέβαια, την ίδια στιγμή που αρκετοί βλέπουν θετικά τα σενάρια που συνοδεύουν την απόφαση παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν ορισμένα και λίγα σε αριθμό στελέχη, που δεν διστάζουν να ασκήσουν κριτική στον πρώην Πρόεδρο του κόμματος, παρότι ο τελευταίος δεν έχει προχωρήσει σε καμία άλλη κίνηση ή ανακοίνωση πέραν αυτής που αφορά την παραίτησή του.

Μέσα σε αυτό το ρευστό πλαίσιο και το διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρόεδρος του κόμματος επιχείρησε να κρατήσει ισορροπίες με μια δήλωση που εμπεριείχε δυο βασικά μηνύματα. Ότι αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να ανοίξει μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα, και ότι αφετέρου ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ο βασικός κορμός για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. «Δεν θα είμαστε αντίπαλοι» με τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος για να προσθέσει ότι «απαιτείται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλύτης, αλλά και εγγύηση της Προοδευτικής Ελλάδας». Με αυτό τον τρόπο ο Σωκράτης Φάμελλος επιχειρεί αφενός να βάλει ένα «φρένο» σε όσους βιάζονται να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα στα μελλοντικά του σχέδια αν και εφόσον αυτά πραγματοποιηθούν, αφετέρου να πάρει τις απαραίτητες αποστάσεις από όσους κατηγόρησαν τον Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν, και τέλος να θέσει τους όρους του διαλόγου για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου στην περίπτωση που ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.

Ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι βρισκόμαστε στην απαρχή ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων οι οποίες, όμως, υπερβαίνουν τον ΣΥΡΙΖΑ και αφορούν τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, καθώς η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να προαναγγέλλει τη συγκρότηση ενός νέου πολιτικού φορέα «από τα κάτω», ο οποίος θα αντιπαρατεθεί στη ΝΔ, θα γεννηθεί μέσα από τις κοινωνικές ανάγκες και θα επιχειρήσει να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, σε μια περίοδο που, όπως ο ίδιος καταγγέλλει, «η βουλή, δημοκρατικά απογυμνωμένη με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν».

Με τους βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αναγνωρίζουν το πολιτικό κεφάλαιο που διατηρεί ενεργό ο πρώην Πρωθυπουργός, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι το επόμενο διάστημα η συζήτηση που αφορά τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρόεδρο του κόμματος θα μονοπωλήσουν σε μεγάλο βαθμό το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα προς «όλους όσους πορευτήκαμε μαζί» δίνοντας ένα ραντεβού στο άμεσο μέλλον:«Ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

Με δεδομένο ότι ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να βγάζει από το τραπέζι των σεναρίων το ενδεχόμενο μαζικών αποκλεισμών από οποιοδήποτε νέο πιθανό εγχείρημα, έχουν ήδη ξεκινήσει να ξεδιπλώνονται στο παρασκήνιο από την πλευρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, σκέψεις και προτάσεις που θα τους χωρούσαν όλους, σε μια προσπάθεια να μην μείνει κανείς πίσω. Βέβαια, για ακόμα μια φορά η πρωτοβουλία των κινήσεων περνάει και πάλι στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα κληθεί να αποφασίσει το «εαν», το «πότε», το «πως» και το «ποιοι».